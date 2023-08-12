الكأس السوبر الالمانية: ثلاثية أولمو تفسد وصول كاين الى بايرن

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – أفسد الدولي الاسباني داني أولمو وصول النجم الانكليزي هاري كاين الى بايرن ميونيخ، بتسجيله ثلاثية "هاتريك" ليقود لايبزيغ للفوز بلقب الكأس السوبر الالمانية على حساب الفريق البافاري 3-0 السبت على ملعب أليانز أرينا.

المهاجم الانكليزي هاري كاين خلال مباراته الاولى مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ ضد لايبزيغ في الكأس السوبر الالمانية في 12 آب/أغسطس 2023 على ملعب أليانز أرينا

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ووصل كاين قبل ساعات من المباراة الى بافاريا ووقع على عقد مع بايرن حتى عام 2027 قادمًا من توتنهام، بصفقة مقدّرة بمئة مليون يورو (110 ملايين دولار)، هي الأعلى في تاريخ البوندسليغا.

ووصل الهداف التاريخي لمنتخب إنكلترا الى العملاق البافاري بحثًا عن الالقاب الغائبة عن خزائنه في سن الثلاثين.

لكن أولمو كان له رأي آخر في مباراة دخل خلالها كاين بديلا بعد قرابة الساعة عندما كان فريقه الجديد متأخرًا 2-0.

وثأر لايبزيغ الذي حقق لقبه الأول في الكأس السوبر الالمانية من خسارته أمام بايرن 3-5 الموسم الماضي في المسابقة ذاتها، علمًا ان الفريق البافاري يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب (10).

افتتح أولمو التسجيل باكرًا في الدقيقة الثالثة بعد أن وصلته الكرة إثر بلبلة في المنطقة بعد ركلة ثابتة، سددها الى يمين الحارس سفين أولريخ (3).

تبادل الفريقان الفرص وأهدر الفرنسي الشاب ماتيس تيل محاولات محققة لصالح بايرن.

وأضاف أولمو الثاني بعد أن وصلته كرة بينية جميلة من تيمو فيرنر داخل المنطقة، استلمها والتف حول نفسه قبل أن يسدد في المرمى (44).

قام مدرب بايرن توماس توخل بتبديل ثلاثي مع انطلاق الشوط الثاني ودفع بالفرنسي كينغسلي كومان والمغربي نصير مزراوي.

ودخل كاين في الدقيقة 63 بدلا من تيل وسط تصفيق حار من الجماهير البافارية، لتتبدد آمال العودة سريعًا بعد أن تحصل فريق المدرب ماركو روزه على ركلة جزاء إثر لمسة يد على الخصم انبرى لها أولمو بنجاح مسجلا أول هاتريك في مسيرته ومرجئًا تتويج كاين بلقب أول على الاطلاق.

© 2023 AFP