بطولة إسبانيا: فالنسيا يعود بفوز افتتاحي هام من إشبيلية

باريس (أ ف ب) – حقق فالنسيا بداية جيدة في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي 2-1، الجمعة في المرحلة الأولى.

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فالنسيا الذي نجا من الهبوط بفارق نقطتين فقط، تقدّم بعد ساعة على البداية برأسية من المدافع الغيني الدولي مختار دياخابي، بعد مجهود طيّب من زميله البرتغالي أندري ألميدا خدع الحارس المغربي الدولي ياسين بونو.

عادل إشبيلية بعد تسع دقائق برأسية من المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري، اثر عرضية من سوسو.

مع ذلك، صدم فالنسيا صاحب الأرض في الدقيقة 88، عندما سجّل خافي غيرّا هدف الفوز بعد تمريرة من أوغو دورو.

ولعب إشبيلية آخر عشر دقائق منقوصاً بعد طرد الفرنسي لويك باديه.

وافتتح رايو فايكانو الموسم الموسم بفوز على مضيفه ألميريا 2-0، بهدفي إيسي بالاسون (20) والفرنسي راندي نتيكا (28) من ركلتي جزاء.

ويستهل برشلونة حامل اللقب مشواره الأحد على أرض خيتافي، فيما يحلّ ريال مدريد العريق على أتلتيك بلباو السبت ويستضيف أتلتيكو مدريد غرناطة الإثنين.

© 2023 AFP