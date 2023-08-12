بطولة إنكلترا: بداية إيجابية لأرسنال أمام نوتنغهام فوريست

لندن (أ ف ب) – نسج أرسنال وصيف الموسم الماضي على منوال مانشستر سيتي حامل اللقب، فاستهل موسمه في الدوري الإنكليزي لكرة القدم بنتيجة إيجابية، اثر فوزه على ضيفه نوتنغهام فوريست 2-1 السبت.

© هنري نيكولز / ا ف ب

سجل ساكا هدفاً جميلاً وقاد أرسنال إلى الفوز على فوريست

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وضمن أرسنال، الطامح لاحراز لقبه الأول في الدوري خلال عقدين، النتيجة بشكل كبير في الشوط الأول، بهدفين مبكرين لإدي نكيتياه بعد حركة فنية جميلة للبرازيلي غابريال مارتينيلي تخطى فيها مدافعين، وهزّ شباك الحارس الاميركي مات تيرنر العائد إلى ملعب الإمارات بعد تركه أرسنال هذا الأسبوع (26).

وأضاف الدولي بوكايو ساكا الثاني بتسديدة يسارية لولبية من موقعه المفضل على الجهة اليمنى (32)، في مباراة عاد فيها الى صفوف أرسنال قلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا، بعد اصابته بظهره في آذار/مارس الماضي.

قلّص البديل النيجيري تايوو أوونيي الفارق في الدقيقة 82، بيد ان أرسنال حافظ على النقاط الثلاث، على غرار سيتي الفائز الجمعة في افتتاح الدوري على أرض بيرنلي 3-0، بينها هدفان لمهاجمه الفتاك النروجي إرلينغ هالاند.

وتعرّض أرسنال لصفعة مطلع الشوط الثاني، مع اصابة ظهيره الايسر الجديد الهولندي يوريين تيمبر بقدمه اليمنى دون اي احتكاك مع الخصم (50).

وتأخرت المباراة نصف ساعة، بعد مشكلات في برنامج التذاكر الالكترونية ترك عشرات الآلاف من المتفرجين غير قادرين على الجلوس في مقاعدهم في الوقت المحدد للمباراة (11,30 ت غ).

واستهل الثلاثي الجديد، الألماني كاي هافيرتس وتيمبر وديكلان رايس، مشواره مع "المدفعجية" في الدوري، بعد قدومهم بصفقات يبلغ مجملها 200 مليون جنيه استرليني (254 مليون دولار).

© 2023 AFP