بطولة فرنسا: أوناحي وفيتينيا يقودان مرسيليا للفوز على رينس

باريس (أ ف ب) – قاد الدولي المغربي عز الدين أوناحي والبرتغالي فيتور فيتينيا فريقهما مرسيليا للفوز على ضيفه رينس 2-1، السبت ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

© كريستوف سيمون / ا ف ب

البرتغالي فيتور فيتينيا يسجل هدف الفوز في مرمى رينس خلال مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي على ملعب فيلودروم في 12 آب/أغسطس 2023

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وأدرك أوناحي التعادل للنادي الجنوبي بتسديدة رائعة من 25 متراً في الدقيقة 23، رداً على هدف الافتتاح من المهاجم الياباني جونيا إيتو لرينس (10).

وخطف مرسيليا النقاط الثلاث في الدقيقة 73 بهدف المهاجم الشاب فيتينيا (23 عاماً) القادم من براغا في كانون الثاني/يناير.

وعوّض مرسيليا في أول مباراة له بإشراف مدربه الجديد الإسباني مارسيلينو خسارته أمام باناثينايكوس اليوناني ذهاباً صفر-1 منتصف الاسبوع في الدور الثالث المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستهل باريس سان جرمان مع مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكه حملة الدفاع عن اللقب في وقت لاحق هذه الأمسية باستضافته لوريان.

ويخوض نادي العاصمة اللقاء من دون نجمه كيليان مبابي الذي تم استبعاده عن التشكيلة بسبب خلاف حول عدم تفعيل خيار التمديد لمدة عام في عقده، والبرازيلي نيمار بسبب المرض.

كما هي المباراة الاولى الرسمية لسان جرمان المملوك قطرياً منذ رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي.

© 2023 AFP