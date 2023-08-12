دورة تورونتو: خروج ألكاراس ومدفيديف من ربع النهائي

تورونتو (كندا) (أ ف ب) – مُني الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالمياً، بخسارته الأولى بعد 14 فوزاً متتالياً، أمام الأميركي تومي بول 6-3 و4-6 و6-3، الجمعة في ربع نهائي دورة تورونتو الكندية الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب الذي شهد أيضاً خروج الروسي دانييل مدفيديف الثالث.

© فون ريدلي / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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وهذا العام الثاني يقصي بول الإسباني الشاب في كندا، وقد وضع حداً لسلسلة انتصارات النجم المتوّج بلقب ويمبلدون.

وكان ألكاراس (20 عاماً) على وشك الخسارة في ثمن النهائي أمام البولندي هوبرت هوركاتش، قبل أن يحسم آخر مجموعتين بشوط فاصل (تاي بريك).

وهذه الخسارة الخامسة في 54 مباراة لألكاراس هذه السنة التي أحرز خلالها لقب ست دورات.

واستهل ألكاراس المباراة بواحدة من اسوأ مجموعاته لهذه السنة. خسر أول ارسال وبدا غاضباً جراء ذلك، فارتكب أربعة أخطاء مزدوجة على ارساله وسبعة أخطاء مباشرة.

قال في عدّة مناسبات وهو جالس على كرسيه "هذا لا يُصدَّق، هذا لا يُصدَّق، كيف يمكن أن نقدّم مستوى سيئاً لهذه الدرجة".

ورغم عودته في الثانية، إلا أن بول كسر ارساله في الحاسمة مقصياً النجم العالمي.

وقال بول بعد فوزه "لا أعرف إذا كانت أملك الوصفة، لكني لعبت جيداً اليوم".

وسيشارك ألكاراس الأسبوع المقبل في دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز، قبل أن يدافع عن لقبه في بطولة فلاشينغ ميدوز الكبرى.

قال الإسباني بعد المباراة "لدي بضعة أسابيع قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وعلي التركيز الآن على سينسيناتي".

تابع "لقد تعلّمت الكثير من الدروس من هذه الدورة. علي تحسين أمور كثيرة، وأن اكتسب ثقة أكبر بلعبي".

وفي أول نصف نهائي له في بطولات الماسترز، يلاقي بول (المصنف 14 عالمياً) الإيطالي يانيك سينر الفائز على الفرنسي غايل مونفيس 6-4 و4-6 و6-3.

وفي مباراة ثانية، أقصى الأسترالي أليكس دي مينور الروسي مدفيديف بمجموعتين 7-6 (9-7) و7-5.

ويلاقي دي مينور في نصف النهائي الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش الفائز على الأميركي ماكنزي ماكدونالد 6-4 و6-2.

وسيكون الظهور الأول للأسترالي البالغ 27 عاماً في نصف نهائي احدى دورات الماسترز.

وكان مدفيديف قد فاز في آخر سبع مباريات في تورونتو، من بينها لقب العام 2021. لكن ابن السابعة والعشرين سقط في امتحان نجاعة دي مينور الذي كان قد خسر أربع مرات من خمس مواجهات مع الروسي العملاق.

© 2023 AFP