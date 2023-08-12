دورة مونتريال: بيغولا تقصي شفيونتيك الأولى عالمياً وتبلغ النهائي

مونتريال (أ ف ب) – اقصت الأميركية جيسيكا بيغولا السبت منافستها البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، وبلغت نهائي دورة مونتريال الكندية للألف في كرة المضرب.

© ميناس باناجيوتاكيس / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الاميركية جيسيكا بيغولا تحتفل ببلوغها المباراة النهائية لدورة مونتريال الكندية الألف لكرة المضرب بعد فوزها على البولندية إيغا شيفيونتيك في نصف نهائي

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واستفادت بيغولا، المصنفة ثالثة عالمياً، من أخطاء البولندية لتحسم المباراة لصالحها 6-2 و6-7 (4-7) و6-4 في ساعتين و30 دقيقة.

وتسعى بيغولا في سن الـ 29 عاماً للفوز بلقبها الثالث في مسيرتها في الفردي بعد دورتي واشنطن 2019 وغوادالاخارا عام 2022.

وتلتقي الاميركية في النهائي الأحد الفائزة من مباراة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة عالمياً والروسية ليودميلا سامسونوفا الثامنة عشرة.

قالت بيغولا بعد فوزها "إنه شعور رائع".

وتابعت "لا توجد طريقة أفضل للفوز، أليس كذلك؟ لقد كانت مباراة صعبة. شعرت أنني كنت في موقع السيطرة".

واضافت "ولكن كما تفعل المصنفة أولى عالمياً والبطلة، لعبت بعض التنس الرائع في نهاية المجموعة الثانية وفي الثالثة. لذلك، جعلتني أستحق الفوز".

في المقابل، عانت شفيونتيك المتوجة ببطولتي فرنسا (2020 و2022 و2023) والولايات المتحدة (2022) ضمن بطولات غراند سلام، لفرض ايقاعها ومن كسر ارسالها قرابة 11 مرة، منها 4 في المجموعة الاولى التي خسرتها في أقل من 40 دقيقة.

وتتابع كسر الارسال من قبل اللاعبتين في المجموعة الثانية، لتتقدم شفيونتيك 3-1 قبل أن تتأخر 3-4.

غير أن البولندية ابنه الـ 22 عاماً التي وضعت كيساً من الثلج على فخذها أثناء الاستراحة، تمكنت من معادلة الكفة 4-4، لكن الكسر الرابع من الأميركية سمح لها بالارسال للفوز بالمباراة من دون أن تنجح.

وعادلت شفيونتيك مرة جديدة 5-5 قبل أن تضرب ارسالها الساحق الأول في المباراة، لتعود وتحرز الشوط الفاصل.

وتأخرت بيغولا 2-4 في المجموعة الثالثة، لكنها وجدت الطاقة للعودة لتعادل 4-4 بفضل كسر جديد، قبل أن تتقدم 5-4 مع ارسال ساحق جديد هو السادس لها.

وأنهكت الاميركية منافستها بكراتها الطويلة لتحسم المجموعة الثالثة فالمباراة لصالحها بعد خطأ مباشر من شفيونتيك.

© 2023 AFP