دورة مونتريال: شفيونتيك تضرب موعداً مع بيغولا في نصف النهائي

مونتريال (أ ف ب) – تخطت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، بصعوبة الأميركية دانيال كولينز 6-3 و4-6 و6-2، فبلغت الجمعة نصف نهائي دورة مونتريال الكندية الألف لكرة المضرب، لتضرب موعداً مع الأميركية الأخرى جيسيكا بيغولا.

© ميناس بانايوتاكيس / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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وكانت شفيونتيك في طريقها لتحقيق فوز سهل، عندما تقدّمت 5-1 في المجموعة الأولى.

لكن كولينز، أول متأهلة من التصفيات تبلغ ربع النهائي منذ 2019، تخطت كسر ارسال مبكر في المجموعة الثانية وانتزعتها فارضة مجموعة حاسمة.

سيطرت البولندية بعدها، فكسرت ارسال كولينز مرة ثانية (5-2) وحصدت الفوز بكرة أمامية جميلة.

قالت شفيونتيك التي حصدت في رولان غاروس هذا العام لقبها الرابع في البطولات الكبرى "أردت اللعب بقوة وأنا حقاً سعيدة برفع الايقاع في المجموعة الثالثة".

ورغم امتداد مباراتها السابقة مع التشيكية كارولينا موخوفا تسع ساعات بعد توقفها مرّتين بسبب الامطار، قالت شفيونتيك انها لا تزال تتمتع باللياقة "بالطبع سيكون يوم غد صعباً، لعدم توفر الوقت الكافي من أجل التعافي، لكن بدنياً انا مستعدة بشكل جيد".

وبلغت بيغولا، المصنفة رابعة، بلغت نصف النهائي للعام الثالث توالياً بفوزها على المصنفة سادسة، مواطنتها وزميلتها في الزوجي كوكو غوف 6-2 و5-7 و7-5، فدفعت الاخيرة ثمن تسعة أخطاء مزدوجة على ارسالها.

قالت بيغولا " من الصعب دوماً ان تلعب ضد زميلتك في الزوجي".

واضطرت الروسية ليودميلا سامسونوفا إلى خوض مبارتين الجمعة، فتغلبت على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية 7-6 (7-2) و4-6 و6-3 في الدور الثالث المؤجّل من الخميس، ثم تفوّقت على المصنفة 12 السويسرية بليندا بنتشيتش 6-4 و6-4 في ربع النهائي.

واحتاجت الكازاخستانية إيلينا ريباينا المصنفة ثالثة إلى ثلاث ساعات و27 دقيقة وخمس نقاط لحسم المباراة، للفوز على الروسية داريا كاستاكينا 5-7 و7-5 و7-6 (10-8)، فتركت الملعب نحو الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

© 2023 AFP