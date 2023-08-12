مونديال السيدات: أستراليا تهزم فرنسا بركلات الترجيح وتبلغ نصف النهائي للمرة الأولى

بريزبين (أستراليا) (أ ف ب) – بلغت أستراليا المضيفة نصف نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على فرنسا بركلات ترجيح دراماتيكية 7-6، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف السبت في بريزبين.

© فرانك فيف / ا ف ب

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أهدرت الفرنسيات أربع ركلات ترجيحية مقابل ثلاث لأستراليا التي تلاقي في نصف النهائي الفائز بين إنكلترا وكولومبيا، في مباراة تقام لاحقاً في سيدني.

سجّلت كورتني فاين الركلة الأخيرة، لتبقي على حلم "ماتيلداس" باحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخهن وعلى أرضهن.

وكانت حارسة مرماها ماكنزي أرنولد قادرة على حسم الحصة، لكن تسديدتها ارتدت من القائم، وسط شد أعصاب رهيب على خط الملعب والمدرجات التي غصّت بأكثر من 49 ألف متفرّج. لكنها صدّت لاحقاً كرة كنزة دالي مرتين، بعد ان تدخل حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) وضبط قدميها تتحركان على الخط قبل تنفيذ الفرنسية.

في المقابل، دفع الفرنسي هيرفيه رونار، مدرب منتخب السعودية للرجال في مونديال قطر 2022، بالحارسة سولين دوران للوقوف بين الخشبات في الركلات الترجيحية.

وكان المنتخب الفرنسي يطمح لبلوغ نصف الهائي للمرة الثانية، بعد الخسارة في المربع الأخير عام 2011.

وكانت إسبانيا أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزها الجمعة على هولندا 2-1 بعد التمديد، وتلاقي السويد التي واصلت نتائجها الرائعة واطاحت اليابان بطلة 2011 بنتيجة 2-1.

وتحقق الفوز الأسترالي رغم بقاء نجمته الأولى سامانتا كير على مقاعد البدلاء عند صافرة البداية، إذ دخلت القائدة مطلع الشوط الثاني وسجلت ركلتها الترجيحية لاحقاً.

قال رونار بعد خروج فريقه "حصل هذا الامر معي. فزت وخسرت. يجب أن نكون فخورين هذا المساء بالفتيات، لقد قدمن مباراة استثنائية. من الصعب القول من كان يستحق الفوز أكثر، فقد تقلبت المباراة من اليمين إلى اليسار. تهانينا لأستراليا".

تابع المدرب الذي حلّ بدلاً من كورين دياكر التي دخلت في خلافات مع لاعباتها قبل النهائيات "يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة والتفكير بالألعاب الأولمبية. لدينا ملعب مكتظ، دولة بأكملها ضدنا.هذا كرة القدم والقدر اختار. أعتقد اننا كنا نستحق الأفضل".

© 2023 AFP