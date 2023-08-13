ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في شمال الصين إلى أربعة قتلى

بكين (أ ف ب) – ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انزلاق للتربة نجم عن تساقط أمطار غزيرة في شمال الصين إلى أربعة قتلى على الأقل، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الأحد.

© بيدرو باردو / ا ف ب/ارشيف

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وأدت فيضانات في جبال قرية ويجيبينغ، جنوب شيآن، إلى انزلاق للتربة الجمعة جرف معه منزلين وألحق أضرارا بطرقات وجسور وإمدادات الطاقة وغيرها من البنى التحتية، وفق ما أعلنت إذاعة "سي إن آر" الوطنية.

وأفادت على شبكة "ويبو" الاجتماعية بأن "أربعة أشخاص لقوا حتفهم.. وما زال الوصول إلى بعض الأشخاص غير ممكن". وتحدّث تقرير سابق عن مقل شخصين وفقدان 16.

وتم حشد مئة جندي وعناصر إطفاء للمشاركة في عمليات الإنقاذ "المتواصلة" الأحد، بحسب "سي إن آر".

وبثّت "سي إن آر" صورا على "ويبو" تظهر عناصر الإنقاذ وهم يزيلون الصخور والأشجار من على أطراف نهر ويحملون الضحايا على نقالات.

شهدت الصين فيضانات ومعدلات أمطار غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، بينما وصلت حصيلة القتلى جراء العواصف في الجزء الشمالي من البلاد إلى 78 شخصا على الأقل، وفق آخر حصيلة نشرت الجمعة.

© 2023 AFP