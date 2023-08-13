انتخابات تمهيدية في الأرجنتين لاختيار مرشحي الرئاسة

بوينوس ايرس (أ ف ب) – يشارك الأرجنتينيون المنهكون جراء التضخم في انتخابات تمهيدية الأحد لاختيار مرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في تشرين الأول/أكتوبر، في حين لا يمكن التنبؤ بنتائج الاقتراع الهادف إلى خلافة الرئيس اليساري الوسطي ألبرتو فرنانديز.

الرئيس الارجنتيني البرتو فرنانديز في حفل تنصيبه في بوينوس آيرس في 10 كانون الأول/ديسمبر 2019

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ودعي أكثر من 35 مليون ناخب لاختيار الأحزاب التي ستخوض الانتخابات الرئاسية في 22 تشرين الأول/أكتوبر ما يتطلب الحصول على 1,5 بالمئة من الأصوات على المستوى الوطني، واختيار مرشحيهم.

ويتنافس 22 طرفاً يضم "رئيساً ونائب رئيس" على هذا المنصب.

ولن يتبقى سوى ستة مساء الأحد لخوض المنافسة في 22 تشرين الأول/أكتوبر، بينهم كتلتان مهيمنتان، والتي يتوقع أن تفضي إلى اختيار الرئيس المقبل.

ولم يترشح الرئيس المنتهية ولايته ألبرتو فرنانديز الذي لا يحظى بشعبية لخوض هذه الانتخابات.

وفي المعسكر الحكومي (يسار الوسط)، من المؤكد أن وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا البالغ 51 عامًا سيفوز بالانتخابات التمهيدية، رغم أن إدارته لاقتصاد متدهور لمدة عام لا تصب في صالحه.

© 2023 AFP