بطولة فرنسا: سان جرمان يُعيد مبابي الى الفريق الأول (النادي)

باريس (أ ف ب) – أعاد باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، نجمه الدولي كيليان مبابي الى الفريق الأول الذي كان مُبعداً عنه بسبب أزمة تجديد عقده، وذلك وفق ما أعلن النادي الباريسي الأحد، في اليوم التالي لخوضه مباراته الافتتاحية للدوري المحلي من دون هداف مونديال 2022.

© آن-كريستين بوجولا / ا ف ب/ارشيف

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وقال سان جرمان في بيان "بعد نقاشات بناءة جداً وإيجابية بين باريس سان جرمان وكيليان مبابي قبل المباراة بين باريس سان جرمان ولوريان التي أقيمت السبت 12 آب/أغسطس، أعيد اللاعب الى الفريق الأول من أجل الحصة التمرينية لهذا الصباح (الأحد)".

واستُبعد مبابي عن تشكيلة الفريق الذي تعادل السبت مع لوريان من دون أهداف في خطوة عقابية بحق اللاعب الذي يرفض تمديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2024.

ويسعى سان جرمان جاهداً الى عدم التفريط به من دون مقابل حين يصل الى نهاية عقده الصيف المقبل، ولذلك قرّر مواجهة قائد منتخب فرنسا وخيّره بين تجديد عقده أو الرحيل، علماً أن وجهته المفضلة تبقى ريال مدريد الإسباني.

ويريد سان جرمان بيعه الآن كي يحصل على مبلغ ضخم، بعدما تعاقد معه مقابل 180 مليون يورو من موناكو عام 2017.

وبحسب مصدر قريب من المفاوضات، قدّم النادي اقتراحاً بتجديد عقده مع بند "بيع مضمون" في نهاية الموسم، بيد انه لاقى رفضاً.

وقال رئيس النادي المملوك من قطر، ناصر الخليفي، في تصريحات الشهر الماضي "لا يمكننا السماح لأفضل لاعب في العالم بالمغادرة مجاناً. هذا مستحيل... إذا اراد مبابي البقاء عليه ان يوقّع عقداً جديداً".

ولم يُسمح لمبابي بخوض التمارين مع الفريق الاول، وخاض مباراة تحضيرية وحيدة من أصل خمس، كما استُبعد عن جولة الفريق الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية.

صحيح أنه أُبعِد عن المباراة الافتتاحية السبت ضد لوريان، لكن مبابي تواجد في مدرجات "بارك دي برينس" وبدا مسترخياً بجانب زميله الدولي عثمان ديمبيليه المنضم مؤخراً الى سان جرمان من برشلونة الإسباني.

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