دورة تورونتو: سينر يحقق أول ألقابه في ماسترز الألف

تورونتو (كندا) (أ ف ب) – فاز الإيطالي يانيك سينر بأول ألقابه في دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، بفوزه الأحد على الأسترالي أليكس دي مينور 6-4 و6-1 في المباراة النهائية لدورة تورونتو.

فاز الإيطالي يانيك سينر بأول بطولة ماسترز للألف في مسيرته الأحد في 14 آب/أغسطس 2023

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وتأتي هذه الكأس بمثابة هدية لسينر المصنف ثامناً عالمياً، إذ يحتفل بعيد ميلاده الثاني والعشرين بعد ثلاثة أيام.

وسبق لسينر أن فاز بسبعة ألقاب، بينها ستة على الأرضية الصلبة التي يفضّلها، آخرها في دورة مونبيلييه الفرنسية في شباط/فبراير الماضي.

واحتاج الإيطالي الى ساعة ونصف كي يحقق فوزه الرابع من أصل أربع مواجهات جمعته حتى الآن بشريكه في منافسات زوجي الرجال خلال الدورة الكندية التي تتناوب على استضافتها تورونتو ومونتريال.

وكان سينر يخوض النهائي الثالث له في دورات الألف نقطة للماسترز، بعدما خسر الأولين في ميامي عام 2021 وهذا العام.

وقال بعد الفوز على الأسترالي الذي كان يخوض النهائي الأول له في دورات الألف للماسترز، إنها "نتيجة كبيرة. لعبت ضد كل منافس بالسلوك الصحيح. واجهت بعض الضغط لكني تعاملت معه جيداً".

وبفضل هذا التتويج، سيصعد سينر الإثنين من المركز الثامن الى السادس في تصنيف رابطة المحترفين "أيه تي بي"، ليصل بذلك الى أفضل ترتيب حتى الآن في مسيرته.

ويمكن القول أن مشوار الإيطالي في هذه الدورة كان سهلاً الى حد ما، إذ تخلص في الدور الثاني من مواطنه ماتيو بيريتيني، قبل أن يزيح من طريقه البريطاني المخضرم أندي موراي، الفرنسي غايل مونفيس الذي كان اللاعب الوحيد الذي ينتزع منه مجموعة، الأميركي تومي بول، وصولاً الى دي مينور.

أما الأسترالي الذي خاض الدور الأول خلافاً لسينر نتيجة تصنيف الأخير بين الثمانية الأوائل، فكان مساره أصعب إذ فاز افتتاحاً على البريطاني كاميرون نوري المصنف 11 في الدورة، ثم الأميركي تايلور فريتز الثامن في الدور الثالث والروسي دانييل مدفيديف الثاني في تورونتو والثالث عالمياً في الدور ربع النهائي.

لكن فرحة أن يكون أول أسترالي يبلغ النهائي في كندا منذ باتريك رافتر عام 2001 الذي حقق اللقب في 1998، لم تكتمل بسقوطه في النهائي أمام سينر.

وكان دي مينور يخوض النهائي الرابع هذا العام والثاني توالياً بعدما حل وصيفاً لليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في لوس كابوس الأسبوع الماضي.

وفشل الأسترالي في الفوز باللقب الثامن في مسيرته والثاني هذا العام بعد دورة أكابولكو المكسيكية.

© 2023 AFP