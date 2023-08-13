روبرتو مانشيني يتقدم باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي

روما (أ ف ب) – تقدم روبرتو مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم الذي توج تحت اشرافه بلقب كأس أوروبا عام 2021، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الأحد.

إعلان اقرأ المزيد

وقال البيان إن "الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أُحيط علماً في وقت متأخر من مساء الأمس (السبت) باستقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدرب للمنتخب الإيطالي الوطني" والذي تولاه منذ أيار/مايو 2018، مضيفاً أنه قد يُعلن عن بديله "في الأيام المقبلة".

وتأتي استقالة مانشيني في وقت هام جداً للمنتخب الإيطالي الذي يخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية التي تسببت بحرمانه من خوض مونديال 2022، في 10 أيلول/سبتمبر وضد أوكرانيا بعدها بيومين.

وبدأ المنتخب الإيطالي مشواره في هذه التصفيات بخسارة أمام إنكلترا 1-2 وفوز على مالطا المتواضعة 2-0.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيانه أنه "نظراً لأهمية وقرب موعد المباريات في تصفيات كأس أوروبا 2024، سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة"، مضيفاً "أُغلِقَت بالتالي صفحة مهمة في تاريخ +أتزوري+، بعدما فُتِحَت في أيار/مايو 2018 واختتمت بخوض الدور النهائي لدوري الأمم الأوروبية 2023".

وتابع "بينهما (التاريخان)، كان الفوز بكأس أوروبا 2020 انتصاراً حققته تشكيلة تمكن جميع أفرادها من اللعب كفريق".

وتشكل استقالة مانشيني صدمة، لاسيما أنه عُيِن قبل أيام معدودة كمنسق لمختلف منتخبات الشباب الإيطالية أيضاً، وهو الدور الذي كان من المفترض أن يمنحه مزيداً من السلطة في تكوين المواهب.

توج ابن الـ58 عاماً بكأس أوروبا في صيف 2021 بالفوز على إنكلترا في معقلها "ويمبلي" بركلات الترجيح، وحقق رقماً قياسياً لعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة على صعيد المنتخبات الوطنية (37)، لكن فشل التأهل الى مونديال قطر بالخسارة في نصف نهائي الملحق الأوروبي أمام مقدونيا الشمالية صفر-1 في إيطاليا شكل نقطة سوداء كبيرة في مسيرته، لاسيما أن ذلك تسبب بغياب "أتزوري" عن النهائيات للمرة الثانية توالياً.

يغادر مانشيني المنتخب وفي سجله 39 انتصاراً و13 تعادلاً وتسع هزائم في مشوار سجل خلاله "أتزوري" 130 هدفاً فيما اهتزت شباكه 49 مرة.

وكانت الأشهر القليلة الماضية صعبة جداً على مانشيني الذي كان يمتد عقده مع المنتخب حتى تموز/يوليو 2026، إذ فقد شخصين عزيزين عليه هما رئيس بعثة المنتخب جانلوكا فيالي وصديقه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش بسبب السرطان.

© 2023 AFP