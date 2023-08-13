روسيا تعلن عن طلقات تحذيرية باتّجاه سفينة شحن متوجهة إلى ميناء أوكراني 

موسكو (أ ف ب) – أعلنت موسكو بأن سفينة حربية روسية أطلقت طلقات تحذيرية باتّجاه سفينة شحن كانت متوجهة إلى ميناء إزمايل الأوكراني.

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية بأن سفينة "فاسيلي بيكوف" رصدت سفينة شحن ترفع علم بالاو لدى إبحارها "باتّجاه ميناء إزمايل الأوكراني".

وذكرت بأن قبطان سفينة الشحن "سوكرو أوكان" لم يستجب للأوامر بالتوقف "لتفتيشها من أجل التأكد من عدم نقلها بضائع محظورة".

وأضافت "لإجبار السفينة على التوقف، أطلقت السفينة الحربية الروسية طلقات تحذيرية من أسلحة آلية صغيرة".

وأوضح البيان أن مروحية تقل عسكريين روس سارعت بعد ذلك لتفتيش السفينة.

وبعد استكمال عملية التفتيش، سُمح لـ"سوكرو أوكان" بمواصلة رحلتها.

يعد إزمايل حاليا الممر الرئيسي لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية.

بعد انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في تموز/يوليو، قصفت موسكو موانئ في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا اعتُبرت أساسية لتصدير الحبوب علما بأنها كانت آمنة في ظل الاتفاق.

© 2023 AFP