"أن بي ايه": هاردن لا يريد اللعب تحت ادارة "كاذب" في سفنتي سيكسرز

للوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – قال نجم كرة السلة الاميركي جيمس هاردن الاثنين انه لن يلعب مجدداً مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز طالما أن داريل موري الذي وصفه بأنه "كاذب" خلال جولة ترويجية في الصين، لا يزال رئيس النادي.

© مادي ماير / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

جيمس هاردن نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز عراب الفوز على بوسطن سلتيكس بتسجيله 45 نقطة خلال المباراة الأولى للفريقين في نصف نهائي المنطقة الشرقية في بوسطن في الاول من أيار/مايو 2023

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وأكد هاردن خلال حدث استضافته شركة أديداس الراعية له "داريل موري كاذب، ولن أكون أبداً جزءاً من أي منظمة هو عضو فيها".

وتأتي تعليقات أفضل لاعب في الدوري المنتظم عام 2018 على وقع خلاف تعاقدي مع سفنتي سيكسرز.

وحسب ما ورد، فقد أبلغ اللاعب البالغ 33 عاماً والذي شارك في مباراة "أول ستار" (كل النجوم) 10 مرات، فريقه الشهر الماضي أنه يريد المغادرة. انضم هاردن إلى سفنتي سيكسرز في شباط/فبراير 2022 قادماً من بروكلين.

وأنهى سفنتي سيكسرز محادثات مع هاردن بشأن انتقال محتمل وكان يتوقع أن يكون حاضراً عند استئناف التمارين في أيلول/سبتمبر المقبل، وفقًا لتقارير محلية.

ومن الواضح أن هاردن لا يرغب في البقاء، حسب موقع "ذي أتلتيك" نقلاً عن مصادر مقربة من اللاعب نفسه. وكان سفنتي سيكسرز يأمل من التعاقد مع هاردن في أن يقوده إلى لقب "أن بي ايه"، إلا انه وبرغم تواجد الكاميروني جويل إمبيد، أفضل لاعب في الدوري المنتظم، خرج من الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية خلال الموسمين الماضيين.

© 2023 AFP