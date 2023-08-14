الأمين العام لحزب الله يرد على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي

بيروت (أ ف ب) – أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء الإثنين أن تنظيمه المؤيد لإيران يستطيع أيضا إعادة اسرائيل الى "العصر الحجري" في حال اندلاع نزاع مسلح بين الجانبين، وذلك ردا على تهديدات مماثلة اطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي.

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وقال نصرالله في خطاب متلفز "انتم أيضا ستتم إعادتكم الى العصر الحجري، إذا ذهبتم الى الحرب مع لبنان".

وخلال جولة على الحدود مع لبنان، توعد وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت بإعادة لبنان "الى العصر الحجري" إذا قام حزب الله الشيعي باستفزاز الدولة العبرية.

واعلن نصرالله أن تنظيمه يحتاج الى "بضعة صواريخ دقيقة" لتدمير قائمة أهداف عددها، وخصوصا "المطارات المدنية، المطارات العسكرية، قواعد سلاح الجو، محطات توليد الكهرباء وتوزيعها، محطات المياه، مراكز الاتصالات الرئيسية، مجموعة من البنى التحتية، مصافي النفط والبنزين والامونيا"، إضافة الى "مفاعل ديمونا".

وحذر من أنه "اذا تطورت المعركة الى كل محور المقاومة"، أي في حال شاركت فيها فصائل اخرى، وخصوصا فلسطينية معادية لاسرائيل وتدعمها ايران، "فلن يبقى شيء اسمه اسرائيل".

وألقى نصرالله خطابه في الذكرى السابعة عشرة لانتهاء آخر مواجهة عسكرية بين حزبه واسرائيل صيف العام 2006. وأسفرت هذه الحرب عن أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني، معظمهم مدنيون، وعن 160 قتيلا في الجانب الاسرائيلي، غالبيتهم من العسكريين.

وحزب الله هو التنظيم الوحيد الذي احتفظ بسلاحه منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان العام 1990، تحت شعار "مقاومة" اسرائيل.

© 2023 AFP