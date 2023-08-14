بطولة إنكلترا: أستون فيلا يخسر جهود مدافعه مينغز للإصابة

لندن (أ ف ب) – خسر أستون فيلا جهود مدافعه تايرون مينغز الذي سيُضطر لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة "بليغة" خلال المباراة الأولى لفريقه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم السبت ضد نيوكاسل (1-5).

© جيوف كاديك / ا ف ب

مدافع استون فيلا تايرون مينغز (يمين) في صراع على الكرة مع لاعب وسط برايتون السويدي ياسين العياري خلال مباراتهما في الدوري الإنكليزي لكرة القدم. برمنغهام، وسط إنكلترا، في 28 أيار/مايو 2023

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وتعرّض الدولي الإنكليزي للإصابة خلال الشوط الأول بعد التحامه بالمهاجم السويدي ألكسندر أيزاك، ما اضطر الطاقم الطبي لنقله الى خارج الملعب على حمالة.

وأفاد أستون فيلا أن قلب الدفاع البالغ من العمر 30 عاماً يواجه "فترة طويلة من إعادة التأهيل".

وتشكل إصابة مينغز ضربة قاسية أخرى لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري بعد أيام معدودة على تعرض الجناح الأرجنتيني إميليانو بوينديا لإصابة في أربطة الركبة ما سيبعده عن الملاعب حتى ثمانية أشهر.

وقال أستون فيلا في بيان إن "تايرون مينغز تعرض لإصابة بليغة في الركبة"، مضيفاً "خرج الدولي الإنكليزي من الملعب على حمالة بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال الشوط الأول من مباراة فيلا مع نيوكاسل يونايتد السبت".

وكشف أن "المدافع خضع لفحوص ويحتاج للأسف الى إجراء عملية جراحية قبل أن يبدأ عملية إعادة تأهيل طويلة".

ولم يغب مينغز الذي انتقل الى فيلا من بورنموث عام 2018، سوى عن 12 مباراة في الدوري الممتاز منذ عودة الفريق الى "برميرليغ" عام 2019.

ونشر نيوكاسل على تويتر رداً على بيان فيلا "نتمنى لك الشفاء العاجل @تايرون مينغز".

© 2023 AFP