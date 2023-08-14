بولندا تعتقل روسيين اثنين "وزّعا" مواد دعائية لفاغنر

وارسو (أ ف ب) – اعتقلت بولندا مواطنَين روسيَّين كانا "يوزّعان مواد دعائية عن مجموعة فاغنر" في وارسو وكراكوف، أكبر مدينتين بولنديتين، وفق ما ذكر وزير الداخلية الاثنين.

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عناصر من مجموعة فاغنر يستعدون للانسحاب من مواقع في مدينة روستوف-نا-دونو الروسية ليل 24 حزيران/يونيو 2023

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وقال ماريوش كامينسكي على "إكس" (تويتر سابقا) "تم توجيه اتهامات لكليهما.. بالتجسس وتم توقيفهما"، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن المعتقلَين.

حذّرت بولندا مؤخرا من استفزازات محتملة صادرة عن مجموعة المرتزقة التي تتخذ من بيلاروس مقرا وقالت إنها سترد بزيادة أعداد جنودها على الحدود بين البلدين إلى 10 آلاف.

وأفاد الإعلام البولندي الأسبوع الماضي عن ظهور ملصقات تحمل شعار فاغنر وكتابات بالإنكليزية تقول "نحن هنا -- انضموا إلينا"، إضافة إلى رموز استجابة سريعة تعيد التوجيه إلى موقع إلكتروني روسي عن المجموعة.

وبحسب صحيفة "غازيتا فيبورجا"، أبلغ سكان في كراكوف ووارسو الشرطة.

ولم تحدد وزارة الداخلية إن كانت عمليات التوقيف مرتبطة بتوزيع الملصقات.

© 2023 AFP