تراجع الروبل إلى أدنى مستوياته منذ آذار/مارس 2022

موسكو (أ ف ب) – واصلت العملة الروسية تراجعها صباح الإثنين مع تدني قيمتها إلى أكثر من مئة روبل للدولار الواحد و110 روبل لليورو الواحد، وهو أدنى مستوى تسجّله منذ 23 آذار/مارس 2022 حين انهارت في أعقاب إطلاق موسكو هجومها العسكري على أوكرانيا.

© الكسندر نيمينوف / ا ف ب

حارس أمن يقف عند مدخل مقر البنك المركزي الروسي في وسط موسكو في 21 تموز/يوليو 2023

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وأظهرت بيانات بورصة موسكو أنه تم تداول الروبل بسعر 100,73 مقابل الدولار و110,22 مقابل اليورو عند الساعة 10,05 صباحا (07,05 ت غ).

ويبعث تراجع قيمة الروبل بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة مخاوف لدى العديد من الروس حيال مستواهم المعيشي، في ظل عودة التضخم والعقوبات الغربية المفروضة على البلد والكلفة المالية المتزايدة للنزاع في أوكرانيا.

وسجلت روسيا العام الماضي تضخما مرتفعا تخطى 17% في الربيع، ما أدى إلى تدني القوة الشرائية لملايين الروس.

وشهدت السنوات الماضية في روسيا عودة التضخم الذي بلغت نسبته 4,3% في تموز/يوليو، بالتوازي مع تدهور العملة الوطنية في ظل التراجع الحاد في العائدات الناجمة عن تصدير المحروقات.

وإزاء هذا الوضع، اضطر البنك المركزي الروسي في 21 تموز/يوليو إلى زيادة معدل فائدته الرئيسية إلى 8,5% سعيا لمكافحة ارتفاع الأسعار، وعلق اعتبارا من الخميس الماضي وحتى نهاية السنة مشترياته من العملات الأجنبية في سوق القطع الوطنية.

غير أن ضعف الروبل يسمح للدولة الروسية في المقابل بتعزيز خزائنها، لأن كل دولار أو يورو تحصل عليه الحكومة يؤمن لها مبالغ أكبر بالروبل لتغطية نفقاتها المتزايدة بسبب النزاع في أوكرانيا.

© 2023 AFP