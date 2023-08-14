تشلسي يتعاقد مع كايسيدو بصفقة قياسية في الدوري الإنكليزي

لندن (أ ف ب) – أكمل تشلسي الإنكليزي تعاقده مع لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون، بصفقة قياسية في البرميرليغ مقدّرة بـ115 مليون جنيه استرليني (146 مليون دولار) الإثنين.

© غلين كيرك / ا ف ب/ارشيف

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وقال فريق غرب لندن إن كايسيدو (21 عاماً) وقع عقداً لثمانية أعوام، ليتفوّق على مواطنه ليفربول الساعي لضم الموهبة الصاعدة، بعدما فضّل اللاعب تشلسي.

ويأمل تشلسي الذي تعادل الأحد مع ليفربول بالذات 1-1 في المرحلة الافتتاحية من الدوري، في أن يكون كايسيدو متاحاً للعب معه في مباراة نهاية الأسبوع المقبل على أرض الجار اللندني وست هام.

ويمكن أن يعتمد المدرب الجديد لتشلسي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على كايسيدو في وسط الملعب، بجانب مواطنه بطل العالم إنسو فرنانديس الذي كان صاحب الرقم القياسي البريطاني حين انضم في كانون الثاني/يناير الى النادي اللندني من بنفيكا البرتغالي مقابل 107 ملايين جنيه استرليني.

وقال كايسيدو "لم أكن لأفكر مرتين بعدما اتصل بي تشلسي، كنت أعرف اني اريد التوقيع مع هذا الفريق. هذا حلم يتحقق".

واستُبعد كايسيدو عن تشكيلة برايتون في مباراته الأولى في الدوري الممتاز والتي انتهت بالفوز على لوتون 4-1 السبت.

وسيكون برايتون بالتأكيد المستفيد الأكبر من هذه الصفقة، اذ ضم كايسيدو الى صفوفه مقابل 4 ملايين جنيه استرليني فقط من إندبندينتي ديل فالي في عام 2021، علماً انه أعاره إلى بيرشكوت البلجيكي وخاض معه 14 مباراة.

وخاض كايسيدو الموسم الماضي 43 مباراة مع برايتون الذي حلّ سادساً في أفضل ترتيب له في الدوري الإنكليزي.

© 2023 AFP