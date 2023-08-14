كأس ديفيس: عودة أندي موراي الى تشكيلة بريطانيا

لندن (أ ف ب) – يعود البريطاني المخضرم أندي موراي الى تشكيلة بلاده التي من المقرر ان تخوض غمار منافسات مسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب أمام كل من أستراليا، فرنسا وسويسرا ضمن منافسات المجموعة الثانية الشهر المقبل.

© غلين كيرك / ا ف ب/ا ف ب

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وغاب موراي (36 عامًا)، بطل ويمبلدون السابق، عن تشكيلة بريطانيا التي حققت الفوز على كولومبيا 3-1 في مرحلة التصفيات على الملاعب الرملية في شباط/فبراير الماضي.

وقال مدرب المنتخب البريطاني، ليون سميث، أنّ تلك الارضية لم تكن مناسبة لموراي، والذي خاض ثلاث مباريات فقط على ملاعب رملية منذ عام 2017.

الا انّ المصنّف الاول عالميا سابقا والفائز بثلاثة ألقاب في غراند سلام، سُمِيّ في التشكيلة الاثنين للمباريات المقررة من 12 حتى 17 أيلول/سبتمبر المقبل في مانشستر.

وادرج اسم موراي، المصنف 36 عالمياً، إلى جانب كاميرون نوري (15 عالمياً)، دان إيفانز (28) ونيل سكوبسكي (الرقم 1 في الزوجي) لمرحلة المجموعات، حيث تطمح بريطانيا للتأهل الى الادوار الاقصائية في ملقة الإسبانية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويتأهل منتخبان من أصل 4 من المجموعة الثانية الى الدور ربع النهائي لكأس ديفيس الذي سيقام في مدينة ملقة الاسبانية.

وانتهت مشاركة موراي الاخيرة في إحدى البطولات الكبرى في ويمبلدون من الدور الثاني على يد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وساهم موراي في تتويج بريطانيا بكأس ديفيس عام 2015، منهيا فترة انتظار دامت 79 عاماً.

وقال سميث "لقد مر وقت طويل منذ أن لعبنا في شمال غرب (إنكلترا) وأنا متأكد من أننا سنشعر ونسمع الكثير من الطاقة من الجماهير".

وتابع "لدينا فريق رائع يتمتع بخبرة كبيرة في كأس ديفيس وسيكون مستعدًا لتقديم كل شيء في مجموعة صعبة مع أستراليا وسويسرا وفرنسا".

© 2023 AFP