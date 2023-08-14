كيبا يعوّض كورتوا المٌصاب في ريال مدريد

مدريد (أ ف ب) – تعاقد ريال مدريد الاسباني مع مواطنه الحارس الدولي كيبا أريسابالاغا من تشلسي الانكليزي على سبيل الاعارة لموسم واحد وفق ما أعلن الإثنين، وذلك لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة ستبعده عن معظم فترات الموسم الحالي.

© آدم هانغر / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

يأمل ريال مدريد في أن يعوّض كييا حارسه المصاب كورتوا

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وأفاد ريال في بيان صحافي "اتفق ريال مدريد وتشلسي على إعارة اللاعب كيبا أريسابالاغا (...) حتى 30 تموز/يونيو 2024".

وتعرّض كورتوا (31عامًا)، وهو الحارس الأساسي للفريق الاسباني، لتمزق في الرباط الصليبي الامامي لركبته اليسرى خلال التدريبات الخميس وسيخضع لجراحة في الايام المقبلة.

وارتبط أريسابالاغا (28 عاماً)، حارس أتلتيك بلباو السابق، الذي انتقل الى تشلسي مقابل مبلغ قياسي لحارس مرمى قدره 80 مليون يورو في 2018، ببايرن ميونيخ الألماني منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية.

وصل كيبا إلى ستامفورد بريدج في صيف 2018 قادما من أتلتيك بلباو وأثبت نفسه سريعًا كخيار اساسي منذ موسمه الاول. شارك في 54 مباراة خلال موسم 2018-2019 ، والتي انتهت بفوز تشلسي بالدوري الأوروبي.

خاض الحارس الإسباني 109 مباراة أخرى مع الـ"بلوز" على مدار المواسم الأربعة التالية، وتمكن من الفوز معه بدوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الاوروبي وكأس العالم للأندية.

وحمل كيبا شارة القيادة لأول مرة الموسم الماضي وأعاد تثبيت نفسه في تشكيلة منتخب بلاده.

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