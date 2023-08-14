وزير الدفاع الصيني سيزور روسيا وبيلاروس هذا الأسبوع (وزارة)

بكين (أ ف ب) – سيتوجه وزير الدفاع الصيني لي شانغفو إلى روسيا وبيلاروس هذا الأسبوع حسبما أعلنت وزارته في بيان نشر على الانترنت الإثنين.

© رسلان رحمن / ا ف ب/ارشيف

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وبقيت العلاقات بين بكين وموسكو وديّة في السنوات الأخيرة مع رفض الصين الإدلاء بتصريحات تنتقد غزو روسيا لأوكرانيا الذي قوبل بإدانات دولية واسعة.

وقال متحدث إنه "بدعوة من وزير الدفاع الروسي (سيرغي) شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي (فيكتور) خرينين، وفي الفترة من 14 إلى 19 آب/أغسطس سيتوجه مستشار الدولة ووزير الدفاع لي شانغفو إلى روسيا لحضور مؤتمر موسكو الحادي عشر حول الأمن الدولي، وسيزور بيلاروس".

وستتضمن زيارة لي إلى روسيا خطابا يلقيه في منتدى الأمن الدولي إلى جانب اجتماعات مع مسؤولين في وزارات دفاع روسية وغيرها، وفق المتحدث.

والشهر الماضي، أعلن مساعد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأخير ينوي زيارة الصين في تشرين الأول/أكتوبر. وفي آذار/مارس، قام الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة دولة إلى موسكو وأعلن بأن العلاقات بين البلدين دخلتا مرحلة جديدة.

توطدت العلاقات أكثر بين البلدين بعدما بدأت روسيا حملتها العسكرية في أوكرانيا في شباط/فبراير العام الماضي والتي قوبلت بعقوبات اقتصادية غربية.

© 2023 AFP