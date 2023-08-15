ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في الصين إلى 24 قتيلًا

بكين (أ ف ب) – لقي ما لا يقلّ عن 24 شخصًا مصرعهم في انزلاق للتربة في الصين وقع الأسبوع الماضي بعد هطول أمطار غزيرة، بحسب حصيلة معدّلة نشرتها الثلاثاء إحدى وسائل الإعلام الصينية.

© بيدرو باردو / ا ف ب/ارشيف

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وكانت الصين عرضة في الأسابيع الأخيرة إلى أمطار غزيرة وفيضانات قاتلة. وقد لقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء عواصف في شمال البلاد.

وضربت فيضانات مفاجئة جبال قرية ويجيبينغ، جنوب شيآن عاصمة اقليم شنشي الشمالي مساء الجمعة. وأدت إلى انزلاق للتربة جرف معه منزلين وألحق أضرارا بطرقات وجسور وإمدادات الطاقة وغيرها من البنى التحتية، بحسب السلطات المحلية.

وذكر التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" أنه "حتى الآن قتل 24 شخصا ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين".

وحشد أكثر من ألف شخص لعمليات الإنقاذ بينهم عناصر اطفاء ومئة جندي، بحسب ما أشارت السلطات ووسائل الإعلام الرسمية.

وكانت إذاعة "سي إن آر" الوطنية بثّت صوراً على شبكة "ويبو" الاجتماعية تظهر عناصر الإنقاذ يزيلون الصخور والأشجار من على أطراف نهر ويحملون الضحايا على نقالات.

وجاءت الأمطار الغزيرة الأخيرة التي تجاوزت المستويات القياسية في أعقاب أسابيع من موجة حر تاريخية، ويقول العلماء إن مثل هذه الظواهر الجوية القصوى تتفاقم بسبب تغير المناخ.

© 2023 AFP