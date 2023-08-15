بوتين يدعو إلى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ في رسالة إلى كيم جونغ أون

موسكو (أ ف ب) – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إلى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ، في رسالة تهنئة وجهها إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في "ذكرى التحرير"، على ما أفاد الكرملين.

صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في 14 آب/أغسطس 2023 تظهر الزعيم كيم جونغ اون خلال تفقده مصنع أسلحة كبير في موقع لم تحدده في كوريا الشمالية © / الوكالة الكورية الشمالية/الوكالة الكورية الجنوبية/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد وقال بوتين وفق بيان الكرملين "إنني مقتنع بأننا سنواصل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم شعبينا ولصالح تعزيز الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرق آسيا عموما". واشاد بوتين بـ"يوم تحرير" كوريا باعتباره "رمزا لبسالة وبطولة جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين كافحوا معا ... الاستعمار الياباني". وتابع أنه في هذه الفترة "نشأت تقاليد الصداقة والتعاون لتصبح قاعدة صلبة لتطوير علاقات حسن الجوار بين روسيا الاتحادية وكوريا الشمالية". وفي تموز/يوليو، وصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كوريا الشمالية بـ"شريك مهم" لموسكو، خلال محادثات أجراها مع نظيره الكوري الشمالي كانغ سون نام في بيونغ يانغ. وصدرت تصريحات بوتين قبل أيام من عقد قمة بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الجمعة في واشنطن بهدف تعزيز التعاون الأمني بمواجهة تزايد تهديدات كوريا الشمالية. والعلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها حاليا مع دعوة كيم إلى تسريع سباق التسلح بما يشمل الأسلحة النووية التكتيكية. © 2023 AFP