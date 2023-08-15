دورة سينسيناتي: فينوس تُقصي كودرميتوفا

سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حقّقت اللاعبة الاميركية المخضرمة فينوس ويليامس مفاجأة بتغلبها على الروسية فيرونينكا كودرميتوفا المصنّفة السادسة عشر 6-4 و7-5 في الدور الاول من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز في كرة المضرب الاثنين.

© آرون دوستر / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الاميركية فينوس ويليامس تحتفل بفوزها على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا في دورة سينسيناتي لكرة المضرب يوم الاثنين 14 آب/أغسطس 2023

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وحقّقت فينوس (43 عامًا) اول فوز لها على احدى المصنفات العشرين الاوليات في العالم منذ أربعة أعوام.

وتمكنت ويليامس، الفائزة بسبع بطولات "غراند سلام"، من تعويض تأخرها 1-4 ثمّ 1-5 في كلتا المجموعتين لتعود وتحسمهما بشكل لافت أمام المصنّفة الرابعة عشر عالميًا.

وقالت ويليامس في تصريحها بعد المباراة "أحب هذه اللعبة، وهذا ما أفعله".

وأضافت "كانت السنوات القليلة الماضية صعبة من حيث الإصابات".

وتابعت "أريد أن أكون قادرة على أن أكون هنا وأن أكون قوية، وأن أكون على طبيعتي وهذا مهم بالنسبة لي، أنا أحاول الوصول إلى هناك".

وفي مباراة أخرى، تغلبت الاميركية الأخرى سلوان ستيفنز بطلة فلاشينغ ميدوز 2017 على الايطالية إليزابيتا كوتشياريتو 7-5 و6-2.

ولدى الرجال، تغلب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثاني عشر على الايطالي ماتيو بيريتيني 4-6، 6-2 و6-3.

ووضع أوجيه-ألياسيم حدّا لسلسلة من خمس هزائم متتالية تعود الى الأسبوع الذي سبق بطولة فرنسا المفتوحة في آيار/مايو الماضي.

وتفوّق الفنلندي إميل روسوفوري على الفرنسي كورنتان موتيه 6-4 و6-2.

وسيستهل الاسباني كارلوس ألكاراس مشواره من الدور الثاني الاربعاء امام الاسترالي جوردان طومسون الذي أقصى الاميركي جون إيسنر بفوزه عليه 7-6 (5/7) و7-6 (2/7).

© 2023 AFP