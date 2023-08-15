مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في أريحا في الضفة الغربية (وزارة)

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فلسطينيان الثلاثاء برصاص القوات الإسرائيلية خلال عملية عسكرية نفذتها في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

© أحمد غرابلي / ا ف ب

صورة من صدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وشبان فلسطينيين خلال غارة عسكرية على مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة في 1 آذار/مارس 2023

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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد الطفل قصي عمر سليمان الولجي (16 عاما) والشاب محمد ربحي نجوم (25 عاما) بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقه عليهما جنود الاحتلال خلال العدوان على أريحا فجر اليوم".

من جانبه اعلن الجيش في بيان أنه نفذ "عملية استباقية ووقائية" في يهودا والسامرة، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.

وأضاف "أثناء نشاط في المخيم (مخيم عقبة جبر)، أطلق مشتبه بهم النار في اتجاه شرطة حرس الحدود الإسرائيلية التي ردت بالنيران الحية" مشيرا إلى أنه "تم تحديد إصابات".

وهي أول عملية ينفذها الجيش الإسرائيلي في المخيم وتوقع ضحايا منذ أيار/مايو.

ويقع المخيم جنوب غرب مدينة أريحا التاريخية القديمة قرب البحر الميت.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيدا في أعمال عنف الدامية بين الجانبين الإسرائيلي الفلسطيني، شن خلالها الجيش الإسرائيلي عمليات في الضفة الغربية المحتلة كما نفذ فلسطينيون هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.

ويعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وبمقتل الشابين ترتفع حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير إلى ما لا يقل عن 216 فلسطيني، إضافة الى 28 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني.

© 2023 AFP