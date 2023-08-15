مونديال السيدات: إسبانيا تُقصي السويد وتتأهل الى النهائي للمرة الاولى

اوكلاند (أ ف ب) – تأهل المنتخب الاسباني الى المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا للمرة الاولى في تاريخه اثر تغلبه على السويد 2-1 في الدور نصف النهائي الثلاثاء في أوكلاند.

© مارتي ميلفيل / ا ف ب/ا ف ب

لاعبات إسبانيا تحتفلن بهدف الفوز الذي سجلته أولغا كارمونا امام السويد في مواجهة نصف نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم والتي اقيمت في مدينة اوكلاند النيوزيلندية في 15 آب/اغسطس 2023

إعلان اقرأ المزيد

وفي مواجهة حامية الوطيس، سجلت أولغا كارمونا هدف الفوز لبلادها في الدقيقة 89، بعدما كانت البديلة ريبيكا بلومكفيست ادركت التعادل للسويد قبلها بدقيقة واحدة. وافتتحت الاسبانية البديلة أيضاً سلمى بارالويلو التسجيل في الدقيقة 81.

وستُواجه اسبانيا في النهائي الفائز بين أستراليا المضيفة وانكلترا في نصف النهائي الآخر الأربعاء في سيدني.

-"حزن وخيبة"-

قال مدرب منتخب السويد بيتر غيرهاردسون عقب الخسارة "تنتابنا الكثير من المشاعر الآن... لعبنا ضد فريق إسباني ممتاز مما أزعجنا أكثر من المنتخب الياباني (فازت السويد 2-1 في ربع النهائي). لقد ارتكبنا بعض الأخطاء التكتيكية ربما في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني شعرت أننا عدنا للسيطرة..".

وتابع "من الصعب تحليل المباراة على الفور... يشعر الجميع بالحزن وبخيبة أمل كبيرة. عندما سجلنا هدف التعادل، شعرنا بالبهجة والراحة، لنكون قادرين على الذهاب إلى الوقت الإضافي. لكن بعد دقيقة، كان الأمر عكس ذلك تماما...".

وتُعد هذه النتيجة تاريخية بالنسبة للمنتخب الإسباني في مشاركته الثالثة فقط في مونديال السيدات بعد 2015 و2019، حيث لم يسبق قط ان تخطى الدور السادس عشر في اي مشاركة سابقة.

ولم تكن تحضيرات المنتخب الاسباني مثالية حيث طلبت 15 لاعبة من الاتحاد الاسباني لكرة القدم بعدم استدعائهن الى التشكيلة على خلفية استيائهن من المدرب خورجي فيلدا، وفقط ثلاث لاعبات منهن عدن الى التشكيلة.

في المقابل، استمرت عقدة الامتار الاخيرة بالنسبة للسويد حيث احتلت مركز الوصافة مرة واحدة عام 2003، والمركز الثالث ثلاث مرات آخرها في النسخة الماضية عام 2019.

كما خسر المنتخب السويدي نصف نهائي كأس أوروبا العام الماضي، وسقط أيضا في نهائي أولمبياد طوكيو امام كندا بركلات الترجيح عام 2021.

وكان المنتخب الاسباني الطرف الافضل في بداية اللقاء، حيث هيمن على الكرة مع تراجع ملحوظ للاعبات السويديات الى منطقتهن.

الا انّ ايا من لاعباته وفي طليعتهن النجمة أليكسيا بوتياس التي خرجت في منتصف الشوط الثاني في الدقيقة 57 مانحة مكانها لبارالويلو، تمكنّ من هزّ الشباك.

-"على بُعد خطوة من المجد"-

وبدأت السويد تدريجيًا في التقدم خلال الشوط الثاني، الا انّ النتيجة بقيت على حالها الى ان خرقت بارالويلو العقم التهديفي بعدما اثبتت علو كعبها بكرة رائعة في الزاوية البعيدة مانحة إسبانيا التقدم بهدف في الدقيقة 81.

قالت بارالويلو التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة "أشعر بفخر كبير، الفريق بأكمله يشعر بذلك. نحن على بُعد خطوة من المجد. نعمل معا للقيام بذلك. كانت مباراة صعبة للغاية. كنا نعلم أننا سنعاني في بعض الأحيان، ضد فريق كان قوياً في الدفاع وسريعا في نقل الكرة... الهدف، هو لحظة سحرية، فريد ومذهل ومجهود فريق بأكمله".

لم يستسلم المنتخب السويدي وعادل النتيجة بعد سبع دقائق بفضل بلومكفيست التي دخلت في الدقيقة 77 اثر تمريرة من البديلة الاخرى لينا هورتيغ (88).

وفيما ظنّ الجميع انّ المباراة متجهة نحو وقت اضافي، سجلت لاعبة ريال مدريد كارمونا، هدف الفوز وسط فرحة هيستيرية (89).

© 2023 AFP