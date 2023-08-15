35 قتيلا جراء الانفجار والحريق في محطة وقود في داغستان الروسية (حصيلة جديدة)

موسكو (أ ف ب) – قتل 35 شخصا على الأقل في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في القوقاز، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الروسية الثلاثاء.

© صورة موزعة / وزارة الحالات الطارئة الروسية/ا ف ب

صورة وزعتها وزارة الحالات الطارئة الروسية في 14 آب/أغسطس 2023 يظهر فيها عناصر إطفاء يحاولون إخماد حريق في محطة للوقود في محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان

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وأفادت وزارة الصحة الروسية أن "عدد القتلى الإجمالي يبلغ 35" مشيرة إلى إصابة العشرات بجروح.

وكانت الوزارة أوردت قبل قليل سقوط 33 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 80 بجروح.

وفُتِح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة، حسبما أفادت عبر تلغرام اللجنة المكلّفة التحقيق التابعة للاتّحاد الروسي.

تقع محطة الوقود في محجّ قلعة، المدينة التي يزيد عدد سكّانها عن 600 ألف نسمة. وهي عاصمة داغستان، الجمهوريّة الروسيّة البالغة مساحتها حوالى 50 ألف كلم مربّع والمجاورة للشيشان. وتتشارك هذه الجمهوريّة حدودًا مع جورجيا وأذربيجان.

وتم إخماد الحريق، بحسب وكالتي "تاس" و "ريا نوفوستي" الروسيتين.

وكانت وزارة حالات الطوارئ أشارت في وقت سابق إلى أنّ الحريق امتدّ على حوالى 600 متر مربّع مشيرة إلى حشد 260 إطفائيًّا.

في مقطع فيديو نشرته وزارة حالات الطوارئ الروسيّة، تحاول مجموعة عناصر إطفاء إخماد ألسنة لهب قرب هياكل مركبات، بينما يتفقّد مسعفون أنقاض مبنى بواسطة مصابيح كهربائيّة.

وأشارت إلى أن السلطات الروسية أرسلت طائرة طبية من طراز إيل-76 إلى محج قلعة لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى موسكو.

انفجار هائل

وقعت الكارثة الساعة 21,40 (18,40 بتوقيت غرينتش) على طريق فدرالي، حسبما قال زعيم داغستان سيرغي ميليكوف.

وكتب قسم التحقيق على تلغرام "نشب حريق أثناء صيانة السيارات، تلاه انفجار أدى إلى إصابة ومقتل أشخاص".

وأشار المصدر إلى تضرر المباني والمركبات في الجوار.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية على تلغرام عن أحد الشهود قوله إن الحريق اندلع في منطقة كانت فيها سيارات متوقفة، وانتشر إلى محطة الوقود. وأضاف الشاهد الذي لم يذكر اسمه "بعد الانفجار، انهار كل شيء على رؤوسنا، ولم نعد نرى شيئا".

ويُظهر مقطع فيديو نشرته وكالة ريا نوفوستي على تلغرام انفجارا هائلا أعقب اندلاع الحريق.

© 2023 AFP