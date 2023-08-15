65 قتيلاً على الأقل بعد هطول أمطار غزيرة في الهند

]درادون (الهند) (أ ف ب) – ارتفعت حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الهند إلى 65 قتيلًا على الأقل، من بينهم 11 في انهيار معبد، وفقًا لحصيلة جديدة أوردتها السلطات الثلاثاء.

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وتسبب هطول الأمطار الغزيرة مدى أيام في تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش اللتين تقعان في شمال البلاد.

خلال فصل الأمطار الموسمية، تتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة وتتسبب بأضرار كبيرة. ويقول العلماء إن الأمطار الموسمية ازدادت قوة وصارت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ.

وقال سوخفيندر سينغ سوكو، رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش، الأكثر تضررا من سوء الأحوال الجوية، إن 52 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم منذ الأحد، داعياً السكان إلى البقاء في منازلهم والابتعاد عن مجرى الانهار، فما ما زالت المدارس مغلقة.

وقال سوكو إن "الجهود ستستمر وسنعمل بلا كلل لتقديم المساعدة للناس". وهو أعلن سابقًا أنه يخشى أن يكون 20 شخصًا آخرين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.

واظهرت صور من المناطق المتضررة انتشال الجثث من تحت الركام.

وقضى 11 شخصاً في انهيار معبد هندوسي في شيملا، العاصمة الأقليمية.

واشار رئيس لجنة ادارة الكوارث في المنطقة، اديتيا نيجي، لوكالة فرانس برس إلى أن "عمليات الانقاذ مستمرة".

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن "تعاطفه" مع الضحايا، ووعد بأن السلطات المحلية والوطنية "ستعمل معًا".

وقالت رئيسة الهند دروبادي مورمو إنها "متألمة لمصرع اشخاص في حوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة".

أضرار جسيمة

في المناطق الأكثر تعرضاً، تضررت الطرق الرئيسية وخطوط الكهرباء بشدة، مما أدى إلى محاصرة آلاف الأشخاص.

كما تعرضت شبكة السكك الحديد لأضرار جسيمة.

في ولاية أوتارانتشال، حاولت فرق الإنقاذ إخراج أشخاص من بين الأنقاض جرّاء انزلاقات التربة.

وفي منتجع قرب ملاذ اليوغا الشهير ريشيكيش على ضفاف نهر الغانج، طمرت الأنقاض خمسة اشخاص.

ولقي 13 شخصًا على الاقل حتفهم منذ الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية في هذه الولاية، بحسب السلطات.

تُمثل الأمطار الموسمية حوالى 0 % من الأمطار التي تهطل سنويا في جنوب آسيا. وهي ضرورية لتغذية مجاري الأنهر والمياه الجوفية وللزراعة. لكنها تجلب أيضا دمارا كل عام على شكل انزلاقات أرضية وفيضانات.

الشهر الماضي، تسببت أمطار موسمية هطلت من دون توقّف لأيام عدة بمصرع 90 شخصا على الأقل، وفي العاصمة نيودلهي بلغ نهر يامونا الذي يمر عبر المدينة الضخمة أعلى مستوياته منذ العام 1978.

© 2023 AFP