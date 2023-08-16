الادعاء في قضية محاولة ترامب التلاعب بنتائج انتخابات ولاية جورجيا يطلب بدء المحاكمة في 4 آذار/مارس 2024

واشنطن (أ ف ب) – طلبت المدعية العامة في قضية محاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، تحديد الرابع من آذار/مارس موعدا لبدء محاكمته.

© تيموثي كلاري / ا ف ب/ارشيف

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مشاركا في حملة انتخابية في نيوجيرزي في 13 آب/أغسطس 2023

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ومن المرجّح أن يطلب فريق الدفاع تحديد موعد أبعد زمنيا إذ يواجه الملياردير الجمهوري البالغ 77 عاما أربع محاكمات جنائية في خضم حملته الرئاسية لانتخابات 2024.

في حال وافقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي تصوّت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشّح الحزب لاستحقاق 2024، وقبل ثمانية أيام من موعد التصويت في جورجيا.

الإثنين وجّهت لترامب تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم إثر تحقيق موسّع استمر سنتين في جهود بذلها لعكس خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا.

ووجّهت المدعية العامة في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، فاني ويليس تهما عدة إلى 18 شخصا على صلة بالتآمر المفترض، بمن فيهم المحامي الشخصي السابق للمليارير الجمهوري رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب مارك ميدوز.

وجاء في وثيقة طلب تحديد موعد بدء الجلسات التي قدّمتها ويليس للمحكمة أنه "في ضوء قضايا جنائية ومدنية أخرى عالقة للمدعى عليه دونالد جون ترامب أمام محاكم شقيقة تقترح ولاية جورجيا مواعيد نهائية معينة لا تتعارض مع جلسات الاستماع المجدولة بالفعل ومواعيد المحاكمة أمام هذه المحاكم الأخرى".

وطلبت عقد جلسة أولى، تعرف باسم الجلسة الإجرائية للمتهمين، في الأسبوع الذي يبدأ في الخامس من أيلول/سبتمبر.

ولم يصدر ترامب أي رد فعل فوري على وثيقة ويليس، لكنه سلّط الضوء على منشورات في منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" تتّهم ويليس الديموقراطية بالتبرع بالمال لصالح قضايا حزبها.

وجدول مواعيد ترامب حافل بالجلسات القضائية بما في ذلك في قضية احتيال مرفوعة أمام محكمة مدنية في تشرين الأول/أكتوبر وقضيتان مدنيتان أخريان في كانون الثاني/يناير، تبدأ إحداهما في 15 منه وهو اليوم الذي ستبدأ فيه عمليات التصويت في الانتخابات التمهيدية الجمهورية في ولاية آيوا.

وفي حين أنه من شبه المؤكد أن حضور ترامب في القضايا المدنية غير إلزامي، طلب الادعاء أن تبدأ محاكمة ترامب أمام المحكمة الجنائية في قضية التآمر لعكس نتائج انتخابات 2020 في الثاني من كانون الثاني/يناير.

وحدّد قاضٍ في نيويورك الخامس والعشرين من آذار/مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة ترامب في التهم الجنائية الموجّهة إليه في قضية تزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستّر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.

ومن المقرر أن يمثل ترامب في أيار/مايو من العام المقبل أمام هيئة محلفين في فلوريدا في قضية يتّهم فيها بانتهاك قانون مكافحة التجسس.

ويشدّد محامو ترامب على أن مثول موكّلهم أمام المحاكم يجب ألا يحصل إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

© 2023 AFP