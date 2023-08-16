بطولة إيطاليا: الأرجنتيني باريديس يعود إلى روما قادماً من سان جرمان وسانشيز يلحقه معارا

باريس (أ ف ب) – عاد لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس، المتوج بمونديال قطر 2022، إلى روما قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي بعقد حتى 30 حزيران/يونيو 2025 وذلك بعد ست سنوات من رحيله عن العاصمة الإيطالية، حسب ما أعلن الأربعاء الناديان.

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ولم يُكشف عن قيمة الصفقة التي لن تتجاوز الخمسة ملايين يورو وفقًا للعديد من وسائل الإعلام الفرنسية. وقد تضاءلت قيمة الأرجنتيني الذي خاض منافسات الدوري الإيطالي مع يوفنتوس على سبيل الاعارة الموسم الماضي، مقارنة بالمبلغ الذي انفقه بطل فرنسا لضمّه من زينيت سان بطرسبورغ الروسي عام 2019 مقابل 47 مليون يورو.

وكتب سان جرمان في بيان صحافي "بعد موسم قضاه في يوفنتوس على سبيل الاعارة، انتقل لياندرو باريديس نهائيًا إلى روما"، مضيفًا أنه في أربعة مواسم، شارك اللاعب "في 117 مباراة، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2020".

بدوره، أبدى باريديس (29 عامًا) سعادته بالعودة إلى العاصمة الإيطالية "العودة إلى روما هي دائما مميزة، لكنها أكثر من ذلك كلاعب في صفوف نادي روما".

وتابع "أود أن أشكر المشجعين الذين رحبوا بي وروما لإعادتي إلى النادي حيث بدأت مسيرتي في أوروبا".

وبعد ساعات من انتقال الارجنتيني، غادر صفوف سان جرمان أيضاً البرتغالي ريناتو سانشيز (25 عاماً) للالتحاق بمواطنه مدرب روما جوزيه مورينيو وزميله باريديس على سبيل الإعارة.

قال بطل فرنسا "يرحل ريناتو سانشيز عن باريس سان جرمان لينضم إلى روما في دوري الدرجة الأولى. يغادر لاعب خط الوسط البرتغالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء".

من ناحيته، أكد روما في بيانه ان خيار الشراء سيصبح "إلزامياً إذا تم استيفاء شروط معينة"، من دون تحديد أي منها. في حين ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن سانشيز وصل معاراً مقابل مليون يورو فقط، على أن يتم تفعيل بند الشراء مقابل 14 مليونا إذا شارك في 60 في المئة من مباريات روما.

من جهته، قال سانشيز في بيان للـ "غالوروسي" إنه "سعيد للغاية بالانضمام إلى هذا النادي العظيم. مشروع روما أقنعني وأعتقد أن اللعب هنا هو الاختيار الصحيح".

وبعد عام في ملعب "بارك دي برانس" لم يعد سانشيز ضمن خطط بطل فرنسا، علما انه لم يتمكن من فرض نفسه بسبب الاصابات وعدم استقرار في الاداء.

انضم سانشيز إلى سان جرمان مقابل حوالي 15 مليون يورو بعد فوزه بلقب "ليغ1" مع ليل باشراف المدرب كريستوف غالتييه الذي استقدمه إلى العاصمة الفرنسية.

وسيكون روما خامس ناد يدافع عن ألوانه سانشيز منذ رحيله من بنفيكا إلى بايرن ميونيخ الألماني في عام 2016 مقابل 35 مليون يورو. في ذلك العام فاز بلقب أمم أوروبا مع البرتغال، قبل أن يغيب عن التشكيلة منذ 2021.

وتأتي هذه الانتقالات في وقت يقوم فيها سان جرمان بتغييرات جذرية في صفوفه مع رحيل أيضاً البرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي وقبله الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي، وذلك بعد موسم مخيّب للآمال خرج خلاله من ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

© 2023 AFP