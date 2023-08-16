دورة سينسيناتي: ألكاراس يحقق فوزه الخمسين هذا العام والتونسية جابر تعود من بعيد

سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حقق الإسباني كارلوس ألكاراس انتصاره الـ 50 هذا العام في دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز عند الرجال والألف عند السيدات لكرة المضرب، بفوزه على الأسترالي جوردان تومسون 7-5 و4-6 و6-3 في الدور الثاني الأربعاء، وبلغت التونسية أنس جابر الدور الثالث بتغلبها بصعوبة على الأوكرانية انهلينا كالينينا 6-3 و6-7 (2-7) و7-6 (7-2).

© ماثيو ستوكمان / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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ويأمل ألكاراس، المصنف أول عالمياً، في تحقيق لقبه السابع هذا العام ضمن استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة الأميركية التي تنطلق الأسبوع القادم.

واحتاج الإسباني إلى 3 ساعات للتغلب على منافسه المصنف 55 عالميا بعدما توقفت المباراة بسبب الامطار، حيث استهل المجموعة الثالثة بكسر ارسال تومسون قبل أن يفوز بشوطين نظيفين ويحسم المباراة لصالحه.

قال ألكاراس "لم يسبق لي أن واجهته ولم يكن من السهل أن تبدأ المباراة ثم تتوقف، ثم انتظار توقف المطر".

وتابع ابن الـ 20 عاماً "لعب بقوة ويسعدني تجاوزه. لقد كان يوما طويلا من اجل اللعب ثم هطول الأمطار في المجموعة الأولى".

وأضاف ألكاراس الذي خاض مباراة ماراثونية "كان عليّ أن أقدم أفضل مستوياتي في النهاية، وآمل في أن تتحسن الظروف في الجولة المقبلة".

وفي الدور الثاني أيضاً، فاز الفنلندي إميل روسوفيوري على الروسي أندري روبليف السابع بصعوبة 7-6 (12-10) و5-7 و7-6 (7-3)، والفرنسي أدريان مانارينو على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-4 و6-4.

وفي أبرز مباريات الدور الأول، قلب المخضرم الفرنسي غايل مونفيس تأخره بمجموعة أمام البريطاني كاميرون نوري الثالث عشر إلى فوز 3-6 و6-4 و6-3.

ولم يحتج الإيطالي لورنتسو موزيتي لبذل الكثير من الجهود للفوز على البريطاني الآخر دانيال إيفانز 6-4 و6-3، على غرار الألماني ألكسندر زفيريف الذي تخلص من البلغاري غريغور ديميتروف 6-2 و6-2.

وتوج زفيريف المصنف 16 باللقب في سينسيناتي في مشاركته الأخيرة عام 2021، في حين احرز ديميتروف اللقب عام 2017.

وانضم إلى زفيريف في الدور الثاني السويسري ستانيلاس فافرينكا، الفائز بثلاث بطولات غراند سلام، بتغلبه بصعوبة على الأميركي براندون ناكاشيما 6-3 و6-7 (5-7) و6-3.

كما فاز الكرواتي بورنا تشوريتش على الأميركي سيباستيان كوردا 7-6 (7-5) و6-4، والفرنسي أوغو أومبير على مواطنه أرثور فيس 6-4 و3-6 و6-2.

وانسحب البريطاني أندي موراي لعدم مثوله للشفاء من اصابة في بطنه تعرض لها في دورة تورونتو الأسبوع الماضي.

-جابر تقلب الطاولة على كالينينا-

لدى السيدات، قلبت جابر الطاولة على الكرواتية كالينينا، 28 عالمياً، في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و44 دقيقة وبلغت الدور الثالث.

وخاضت جابر مباراتها الأولى منذ وصولها إلى نهائي النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون الانكليزية، حيث تعرضت لخسارتها الثالثة في نهائي بطولة غراند سلام في عامين.

وتأخرت جابر، المصنفة خامسة عالمياً، صفر-3 ثم 1-5 في المجموعة الثالثة الحاسمة، قبل أن تفوز بخمسة أشواط توالياً لتعادل الكفة 5-5 ثم تتقدم 6-5.

وخاضت اللاعبتان شوطاً فاصلاً، تألقت فيه التونسية التي عادت من بعيد لتحسم اللقاء من اول كرة لصالحها بعدما استعادت الهدوء الذي كان ينقصها مع بداية المباراة.

وجردت الأميركية سلوان ستيفنز في مشاركتها الـ 12 في الدورة الفرنسية كارولين غارسيا من اللقب بفوزها عليها 4-6 و6-4 و6-4 لترتقي بدورها إلى الدور الثالث.

وفي أبرز مباريات الدور الأول، سقطت الدنماركية العائدة كارولين فوزنياكي أمام الخاسرة المحظوظة الفرنسية فارفارا غراشيفا 4-6 و4-6 في 96 دقيقة.

وفازت فوزنياكي (33 عاماً) في مباراتها الاولى منذ عودتها إلى ملاعب الكرة الصفراء قبل أسبوع في دورة مونتريال، قبل أن تخرج من الدور الثاني أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا المتوجة ببطولة ويمبلدون والفائزة في سينسيناتي على مواطنتها كاترينا سينياكوفا 7-5 و6-4.

وقلبت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المتوجة مرتين في سينسيناتي، تأخرها في المجموعة الثانية 1-4 أمام التشيكية باربورا كريتشيكوفا، إلى فوز 6-3 و7-5، فيما تغلبت مواطنة الأخيرة التشيكية بترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون 2011 و2014، على الروسية آنا بلينكوفا 7-6 (7-2) و6-صفر.

واحتاجت المصرية ميّار شريف إلى 3 مجموعات للفوز بصعوبة على الصينية وانغ شيو 7-6 (7-3) و4-6 و7-6 (7-5)، على غرار التشيكية كارولينا موتشوفا الفائزة على البرازيلية من أصول لبنانية بياتريس حداد مايا 6-7 (3-7) و6-1 و6-4.

© 2023 AFP