مسبار لونا-25 الروسي يصل إلى مدار القمر الأربعاء

موسكو (أ ف ب) – يتوقّع أن يصل المسبار لونا-25 الذي أطلقته موسكو الجمعة إلى مدار القمر الأربعاء، في أول مهمة روسية من نوعها منذ 50 عاما، بحسب الجدول الزمني لوكالة الفضاء "روسكوزموس".

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وإطلاق المسبار لونا-25 هو أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976 حين كان الاتحاد السوفياتي رائدا في استكشاف الفضاء. لكن هذه الريادة تلاشت بسبب مشكلات في التمويل وفضائح فساد.

ومن المقرر أن تدور المركبة الفضائية على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل الهبوط الاثنين شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر.

وقالت "روسكوزموس" إن كاميرات مثبتة على المسبار التقطت صورا بعيدة للأرض والقمر من الفضاء.

حمل المسبارَ الذي يبلغ وزنه حوالى 800 كيلوغرام، إلى الفضاء صاروخُ سويوز من قاعدة فوستوشني الفضائية في الشرق الأقصى الروسي.

وأشارت وكالة الفضاء الروسية إلى أن المركبة التي ستبقى على سطح القمر مدة عام، ستكون مهمتها "أخذ (عينات) وتحليل التربة"، وكذلك "إجراء أبحاث علمية طويلة المدى".

وهذه المهمة هي الأولى لبرنامج القمر الروسي الجديد الذي ينطلق بعدما حُرمت روسكوزموس من شراكتها مع الغرب وفي حين تسعى موسكو إلى تطوير التعاون الفضائي مع الصين.

وقالت روسيا إنها ستمضي قدما في خططها القمرية، رغم إعلان وكالة الفضاء الأوروبية أنها لن تتعاون مع موسكو في مهمات مستقبلية بسبب غزوها أوكرانيا.

© 2023 AFP