مونديال السيدات: إنكلترا تتغلب على أستراليا المضيفة وتلاقي اسبانيا في النهائي

سيدني (أ ف ب) – أنهى المنتخب الانكليزي مغامرة نظيره الاسترالي مستضيف كأس العالم للسيدات في كرة القدم مع نيوزيلندا بتغلبه عليه 3-1 في نصف النهائي الاربعاء في سيدني.

© إزهار خان / ا ف ب/ا ف ب

لاعبة خط وسط إنكلترا إيلا تون تحتفل بعد تسجيلها في مرمى أستراليا في مواجهة الدور نصف النهائي من كأس العالم للسيدات في كرة القدم التي اقيمت في ملعب سيدني في 16 آب/أغسطس 2023

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وسجّل اهداف منتخب "اللبؤات الثلاث" إيلا تون (36) ولورين هيمب (71) وأليسيا روسو (86)، فيما أحرزت سام كير هدف الاستراليات الوحيد (63).

وتقابل انكلترا نظيرتها اسبانيا الفائزة على السويد 2-1 الثلاثاء في المباراة النهائية في سيدني الأحد.

ووضعت الانكليزيات حدّا لعقدة الدور نصف النهائي بعدما خرجت منه مرتين سابقًا (2015 و2019)، حيث أظهرت بطلات أوروبا رغبة واضحة في بلوغ النهائي للمرة الاولى في تاريخهن.

وخاضت اللاعبة الاسترالية سام كير مباراتها الاولى كأساسية بعد تعافيها من الاصابة، وتمكنت من معادلة النتيجة بهدف عالمي في الشوط الثاني (63) بعدما كانت تون افتتحت التسجيل في الشوط الاول من تسديدة صاروخية من داخل المنطقة لمصلحة انكلترا (36).

لكن الحشد الجماهيري الغفير الذي بلغ حوالى 75 الفًا في مدرجات سيدني، لم يمنع المنتخب الانكليزي من تسجيل هدفين حاسمين أنهيا آمال اصحاب الارض، الاول عبر هيمب التي شقت طريقها الى داخل المنطقة وسددت في الزاوية (71) والثاني عن طريق روسو (86).

ورغم خسارتها، خاضت أستراليا بطولة استثنائية على ارضها حيث يُعد بلوغ الدور نصف النهائي أفضل نتيجة لها في تاريخها، وقد تكون امام فرصة سانحة للخروج بميدالية برونزية عندما تُواجه السويد على المركز الثالث.

ومع عودة كير الى التشكيلة، أجرى المدرب الاسترالي توني غوستافسون تغييرين على تشكيلته، فأعاد إميلي فان ايغموند الى دكة البدلاء، فيما حلّت كلير بولكينغورن مكان ألانا كينيدي بسبب المرض.

من جهته، أبقت مدربة انكلترا سارينا ويغمان على التشكيلة ذاتها التي تغلبت على كولومبيا 2-1 في ربع النهائي، حيث غابت المهاجمة لورن جيمس للمرة الثانية بعد ايقافها لمباراتين.

وجاءت الدقائق الاولى عصبية بين الجانبين، وكانت لأستراليا محاولة صريحة عن طريق كير بعد كرة بينية من كاترينا غوري، الا انّ الحارسة ماري إيربس تصدت للكرة، كما اشهر الحكم راية التسلل في الوقت عينه.

وردّت انكلترا بعد لحظات وانقذت الحارسة ماكينزي أرنولد المرمى استراليا اثر تسديدة جورجيا ستانوي

ومع تقدم المباراة، بدأ المنتخب الانكليزي في الهيمنة على خط الوسط.

© 2023 AFP