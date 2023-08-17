إعادة انتخاب كو على رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى

بودابست (أ ف ب) – أعيد انتخاب البريطاني سيباستيان كو لولاية ثالثة وأخيرة على رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى (وورلد أثليتكس)، وذلك خلال الكونغرس الـ54 الذي عٌقِد الخميس في بودابست قبيل انطلاق بطولة العالم.

© غلين كيرك / ا ف ب

رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو خلال متابعته إحدى مباريات بطولة ويمبلدون لكرة المضرب. ويمبلدون، جنوب غرب لندن، في 6 تموز/يوليو 2023

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وخاض كو (66 عاماً) الانتخابات من دون أي منافس، لينتخب بالتزكية لولاية جديدة أخيرة مدتها أربعة أعوام.

وبحسب قانون الاتحاد الدولي، لا يسمح لأي رئيس الترشح لولاية رابعة.

واستلم البطل الأولمبي مرتين في سباق 1500 متر (1980 و1984) والنائب السابق عن حزب المحافظين ورئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012، هذا المنصب عام 2015 حين كانت الهيئة الدولية في وضع يرثى له بسبب الفساد الذي تفشى خلال حقبة السنغالي لامين دياك.

وتميزت فترتاه الأوليان بإنشاء وحدة النزاهة في ألعاب القوى عام 2017 بهدف مكافحة المنشطات بشكل خاص، وتعنته تجاه روسيا إن كان على خلفية فضيحة التنشط الممنهج أو غزوها لأوكرانيا العام الماضي.

ويأتي انتخاب كو قبل يومين من انطلاق مونديال ألعاب القوى الذي تستضيفه بودابست حتى 27 الشهر الحالي.

© 2023 AFP