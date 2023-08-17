اعتقال سيدة من تكساس لتهديدها القاضية التي تشرف على قضية ضد ترامب

هيوستن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – اعتُقلت امرأة من تكساس الأربعاء بزعم توجيه تهديدات بالقتل مشحونة بالعنصرية ضد قاضية فدرالية سوداء ستشرف على محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمحاولته التآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020.

© تيموثي كلاري / ا ف ب/ارشيف

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مشاركا في حملة انتخابية في نيوجيرزي في 13 آب/أغسطس 2023

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وفي 5 من آب/اغسطس، تركت ابيغايل جو شراي رسالة هاتفية في مكتب القاضية الأميركية تانيا تشوتكان في واشنطن تضمنت تهديدات لحياتها، بحسب شكوى قدمها عميل في جهاز الامن الداخلي الأميركي.

ونعتت السيدة (43 عاما) من الفين في تكساس شوتكان ب "العبدة السوداء الغبية" وقالت "أنت محط انظارنا. نريد أن نقتلك"، وفقا للوثيقة المقدمة أمام محكمة فدرالية في منطقة جنوب تكساس.

وقالت المدعى عليها "إذا لم ينتخب ترامب في عام 2024 ، فسنقوم بقتلك، لذا كوني حذرة"، مضيفة أن عائلة شوتكان مستهدفة أيضا.

وأظهرت الوثائق القضائية بأن شراي هددت أيضا بقتل أي شخص يلاحق ترامب، وسمت أيضا النائبة السوداء شيلا جاكسون لي من تكساس.

وأمر قاض الأربعاء بوضع شراي قيد الاعتقال وتقديمها إلى المحكمة.

ستترأس القاضية شوتكان محاكمة دونالد ترامب بموجب ثالث لائحة اتهام جنائية موجهة إليه (وأكثرها خطورة)، وهي معروفة بإصدارها عقوبات شديدة على مؤيدين للرئيس السابق شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول.

تانيا شوتكان (61 عاما) هي واحد من نحو عشرة قضاة في محكمة المقاطعة الفدرالية بواشنطن، وقد تم تعيينها عشوائيا للنظر في القضية.

وللقاضية سوابق مع ترامب، فقد حكمت ضده في قضية بتشرين الثاني/نوفمبر 2021 صرحت خلالها أن "الرؤساء ليسوا ملوكا". كما أصدرت أحكاما مطولة على أنصار لترامب شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير من ذلك العام.

© 2023 AFP