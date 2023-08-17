بطولة ألمانيا: بايرن يعول على "المنقذ" كاين لتجنب المزيد من التراجع

برلين (أ ف ب) – يعوّل بايرن ميونيخ على قائد المنتخب الإنكليزي هاري كاين كي يلعب دور "المنقذ" وسد الفراغ الذي خلّفه الموسم الماضي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك حين يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم في ضيافة فيردر بريمن، وسط تخوف من تراجع إضافي.

المهاجم الإنكليزي هاري كاين (يسار) يتحدث مع زميله المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت بعد مباراة الكأس السوبر الألمانية لكرة القدم بين فريقهما بايرن ميونيخ وضيفه لايبزيغ. ميونيخ، في 12 آب/أغسطس 2023

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صحيح أن بايرن تمكن من إحراز لقب الدوري للموسم الحادي عشر توالياً، إلا أنه ظهر بصورة الفريق الهش وانتظر حتى المرحلة الختامية لحسم اللقب بفارق الأهداف فقط عن غريمه بوروسيا دورتموند.

وفي محاولة منه لسد الفراغ الذي تركه ليفاندوفسكي في الخط الأمامي، قرّر بايرن الخروج عن تحفظه التقليدي في سوق الانتقالات وتعاقد مع كاين حتى 2027 بعد اتفاقه مع توتنهام الانكليزي على صفقة مقدّرة بمئة مليون يورو، هي الأعلى في تاريخ الـ"بوندسليغا".

سجل كاين 280 هدفاً في 435 مباراة مع فريق شمال لندن، وهو افضل هداف في تاريخ المنتخب الإنكليزي (58)، بيد انه لم يفز بأي لقب كبير على صعيد الأندية أو المنتخبات.

وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل ليفاندوفسكي الذي سجل له 344 هدفًا في 375 مباراة.

وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي، خصوصاً بعدما فشل المهاجم السنغالي ساديو مانيه القادم من ليفربول الإنكليزي في فرض نفسه، لينتقل هذا الصيف وبعد عام واحد فقط له في "بوندسليغا" الى النصر السعودي.

وكان الإنكليزي البالغ 30 عاماً واضحاً في تفسير سبب قدومه الى "أليانز أرينا" بالقول "جئت الى هذا النادي من أجل محاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا" الذي ودعه بايرن الموسم الماضي من ربع النهائي على يد مانشستر سيتي الإنكليزي.

وتابع في مؤتمره الصحافي الأول "أريد أن ألعب دوري أبطال أوروبا كل عام وأن أقاتل من أجل الفوز بالألقاب. كما قلت من قبل، جئت الى هذا النادي من أجل محاولة الفوز بدوري الأبطال. بالطبع، لا يزال الطريق بعيداً، لكن احتمالية محاولة الفوز به في (ملعب) ويمبلي (في لندن)، سيكون أمراً رائعاً بالنسبة لي شخصياً".

"أحتاج بعض الوقت للتأقلم"

وتحدّث عن شعور ترك إنكلترا للالتحاق بالدوري الألماني قائلاً "من الواضح أنني أمضيت مسيرتي كلها، طوال حياتي في إنكلترا وفي الدوري الإنكليزي الممتاز، لذلك قد أحتاج بعض الوقت للتأقلم، بوجود فرق مختلفة (عن الدوري الممتاز). هناك بالتأكيد بعض الفرق الكبيرة في هذا الدوري وسيكون التحدي كبيراً".

وأردف "أعلم أن الجميع يتوقعون فوز بايرن بالدوري كل موسم، لكن الفرق الأخرى تتحسن ويزداد الأمر صعوبة. سأحاول التأقلم قدر الإمكان، وأن أفهم الأنواع المختلفة من الفرق، والطريقة التي تلعب بها. لقد فعلت هذا سابقاً في مسيرتي مع توتنهام والمنتخب الإنكليزي، بالتالي، يتوجب عليّ أن أحقق ذلك هنا أيضاً".

وسيكون الموسم صعباً جداً على بايرن، كما تبين من مباراة الكأس السوبر التي خسرها كاين ورفاقه بثلاثية نظيفة على أرضهم السبت أمام لايبزيغ، في مباراة دخل خلالها الإنكليزي كبديل في الدقائق الأخيرة.

ورغم قراره المفاجئ بإقالة يوليان ناغلسمان من تدريب الفريق والاستعانة بتوماس توخل في آذار/مارس، فشل الأخير في ترك انطباع مختلف عن سلفه وانتهى الأمر بخروج بايرن من مسابقتي الكأس المحلية ودوري الأبطال.

وحتى أن تتويجه بلقب الدوري لم يكن بين يديه، إذ استفاد من تعثر دورتموند في المرحلة الختامية كي يزيحه عن الصدارة وينهي الموسم بـ71 نقطة في أدى مجموع نقاط له منذ أن حل ثالثاً في 2011.

وعلى غرار الموسم الماضي، افتقر بايرن السبت السلاسة والتماسك، ما دفع توخل للقول بأسف أن كاين قد "يعتقد أننا لم نتدرب هنا منذ أسابيع".

وتحسّر توخل على "البداية السيئة" لفريقه وقال إنه رأى "تبايناً كبيراً" بين ما أظهره اللاعبون في التدريبات وما قدموه في أرض الملعب.

وقال توخيل إنه خاف مما شاهده، وأضاف للصحافيين أن "ليس لديه حل" لمشاكل الفريق.

ودعا توخيل علناً الى التعاقد مع لاعب وسط دفاعي جديد، في حين أن الأزمة المستمرة التي تسبّبت بها إصابة القائد وحارس المرمى مانويل نوير، ازدادت سوءاً بسبب بيع بديله السويسري يان سومر الى إنتر الإيطالي.

"يمشي على الماء"

لكن توخل متفائل بشأن الدور الذي سيلعبه كاين، بالقول "سيتمكن قريباً من مساعدة الفريق والارتقاء بنا الى مستوى آخر. يجب أن نعتاد عليه لكنه سيلعب في كل مباراة".

المهاجم الانكليزي هاري كاين خلال مباراته الاولى مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ ضد لايبزيغ في الكأس السوبر الالمانية في 12 آب/أغسطس 2023 على ملعب أليانز أرينا © كريستوف ستاخي / ا ف ب

وسخر المدير الرياضي للايبزيغ ماكس إيبرل سخر مما أحدثه قدوم كاين، قائلاً بعد الفوز الساحق على بايرن السبت إن الضجة بشأن الوافد الجديد جعلت قائد إنكلترا يبدو "مثل المسيح، يمشي على الماء".

وسيكون على كاين التأقلم سريعاً مع بايرن وإلا سيُدرك بعد فترة وجيزة مدى سرعة فقدان الصبر عند النادي البافاري، لاسيما أن المنافسة ستكون على أشدها خاصة من دورتموند رغم خسارة الأخيرة لجهود الإنكليزي الآخر جود بيلينغهام لصالح ريال مدريد الإسباني أو الظهير البرتغالي رافايل غيريرو المنتقل الى بايرن بعد انتهاء عقده مع الفريق الأسود والأصفر.

ويبدأ دورتموند موسمه السبت على أرضه ضد كولن، فيما يلعب لايبزيغ، ثالث الموسم الماضي، في اليوم ذاته ضد مضيفه باير ليفركوزن، مع الأمل بتأكيد النتيجة التي حققها ضد بايرن السبت الماضي رغم خسارته ثلاثة من ركائزه الأساسية هذا الصيف بانتقال قلب الدفاع الكرواتي يوشكو غفارديول ولاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي والهداف الفرنسي كريستوفر نكونكو الى الدوري الإنكليزي للدفاع عن ألوان مانشستر سيتي وليفربول وتشلسي توالياً.

© 2023 AFP