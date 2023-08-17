بطولة إنكلترا: الياباني إندو يقترب من الانتقال إلى ليفربول

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – سيغادر لاعب الوسط المدافع الدولي الياباني واتارو إندو فريقه شتوتغارت الألماني لكرة القدم للانضمام إلى ليفربول الانكليزي، حسب ما أفاد الخميس مدرب النادي الألماني سيباستيان هونيس.

© توماس كينزلي / ا ف ب

لاعب وسط شتوتغارت الياباني واتارو إندو (إلى يسار) في صراع على الكرة مع لاعب بايرن ميونخ الألماني يوزوا كيميش في شتوتغارت جنوب غرب ألمانيا في 4 آذار/مارس 2023

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ولم يتم تحديد قيمة العقد، إلا أن الصحافة الالمانية أشارت إلى أن الصفقة بلغت قرابة 22 مليون دولار، علماً أن عقد إندو مع شتوتغارت ينتهي عام 2024.

قال هونيس في مؤتمر صحافي عقده قبل لقاء فريقه أمام بوخوم في المرحلة الأولى من الدوري "تم تحرير واتارو إندو من النادي لكي يتمكن من اجراء مفاوضات. سافر إلى إنكلترا للخضوع للزيارة الطبية ولم يتدرب هذا الصباح".

وتابع "في سن الثلاثين، لديه الآن إمكانية الانتقال إلى ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز. إنه حلم بالنسبة له".

وأكد هونيس إنه "غير سعيد" بخسارة "لاعب مهم للغاية"، موضحاً أن "الحزمة المالية جيدة من وجهة نظر النادي. سنفتقده".

وصل إندو إلى شتوتغارت عام 2019 وفرض نفسه اساسياً في تشكيلة الفريق. دافع عن قميص منتخب بلاده خلال 50 مباراة دولية، وساهم في وصوله إلى ثمن نهائي مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.

ويسعى ليفربول للتعاقد مع لاعب وسط مدافع لتعويض رحيل قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو إلى المملكة العربية السعودية.

© 2023 AFP