بطولة إيطاليا: أبرز 5 تعاقدات للموسم الجديد

ميلانو (أ ف ب) – يعود الدوري الإيطالي لكرة القدم الى الواجهة السبت، مع انطلاق الموسم الجديد وسط سباق قد يكون ضيقًا على اللقب، بعد موسم هيمن فيه نابولي بشكل كبير وسوق انتقالات صيفي خافت لدى معظم الأندية الكبرى.

© آن-كريستين بوجولا / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

ماركوس تورام يتقدم بالكرة خلال مباراة بين منتخب بلاده فرنسا امام الارجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر والذي اقيم في الدوحة في 18 كانون الاول/ديسمبر 2022

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وتُسلّط وكالة فرانس برس الضوء على أبرز 5 تعاقدات جديدة ابرمتها أندية الدرجة الأولى "سيري أ" لموسم 2023-2024:

ماركوس تورام (إنتر)

يسير تورام على خطى والده في الانتقال إلى إيطاليا ويحمل مسؤولية هجومية كبرى على كتفيه، بعد انضمامه الى وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وذلك في صفقة حرّة الشهر الماضي.

وُلد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في بارما حيث لعب والده وأسطورة فرنسا ليليان لمدة خمسة مواسم، وفاز آنذاك بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا في عام 1999، ضمن تشكيلة مدجّجة بالنجوم ومن ابرزهم الحارس الاسطوري المعتزل أخيراً جانلويجي بوفون وفابيو كانافارو.

ومع رحيل البوسني إدين دجيكو والبلجيكي روميلو لوكاكو هذا الصيف، سيتنافس تورام - الذي سجل 16 هدفًا مع بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني في الموسم الماضي - مع النمسوي ماركو أرناوتوفيتش لحجز مكان إلى جانب الارجنتيني لاوتارو مارتينيس في مركز الهجوم.

كريستيان بوليسيك (ميلان)

سيكون لنجم المنتخب الاميركي، بوليسيك، بعض الوجوه المألوفة من فريقه القديم تشلسي الانكليزي في ميلان، حيث انضم الى فيكايو توموري والفرنسي أوليفييه جيرو والانكليزي روبن لوفتوس-تشيك في نادٍ يعيد صياغة نفسه.

يتطلع الاميركي كريستيان بوليسيك الى احياء مسيرته مع ميلان الايطالي بعدما كان بعيدا عن الاضواء في تشلسي الانكليزي © إيثان ميلر / غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

أقيل، احد رموز النادي باولو مالديني إلى جانب المدير الرياضي فريدريك ماسارا في حزيران/يونيو، وتسنى للفريق اللومباردي ابرام سلسلة تعاقدات على خلفية صفقة بيع ساندرو تونالي إلى نيوكاسل الانكليزي.

سيتنافس بوليسيك مع النيجيري صامويل تشوكويزي لشغل مركز الجناح الايمن في روسونيري، مع وجود نجم الفريق البرتغالي رافايل لياو على الجهة اليسرى، فيما سيكون المهاجم المخضرم جيرو في قيادة الهجوم.

ماتيو ريتيغي (جنوى)

حقق ريتيغي بداية سريعة في جنوى العائد الى دوري النخبة "سيري آ" بعد انتقاله من بوكا جونيورز الارجنتيني الشهر الماضي، وحقق هدفين في الفوز المثير ضمن منافسات كأس إيطاليا على مودينا 4-3 الجمعة. سيخوض اللاعب المولود في الارجنتين أول مباراة له في الدوري الايطالي ضد فيورنتينا السبت في محاولة لحجز مكانه كمهاجم أساسي في منتخب إيطاليا.

اختار ماتيو ريتيغي اللعب لإيطاليا على حساب البلد الذي وُلد فيه الأرجنتين في وقت سابق من هذا العام © ألبيرتو بيتزو / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

وسجّل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا هدفين أمام إنكلترا ومالطا، في أول ثلاث مباريات له مع أتزوري بعدما اختار تمثيل ايطاليا قبل بضعة أشهر، ويهدف إلى الاحتفاظ بمكانه في بطولة كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل.

روبن لوفتوس تشيك (ميلان)

لاعب آخر من تشلسي اختار ميلان لاعادة احياء مسيرته، إذ انتقل الدولي الإنكليزي لوفتوس-تشيك إلى سان سيرو لتعويض رحيل تونالي ويهدف إلى أن يطلع بدور اكبر بعد سنوات على الهامش في النادي اللندني.

شق لوفتوس-تشيك طريقه الى الفريق الاول في تشلسي من أكاديمية النادي في عام 2014، ولكن على الرغم من قدراته البدنية والفنية، إلا أنه لم يصبح أبدًا عنصرًا أساسيًا في نادي طفولته. وهو الآن يسير على خطى توموري، خريج أكاديمية الـ"بلوز"، حيث سينال دورًا أساسيا في أحد أعرق اندية أوروبا، حيث بلغ ميلان نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه كان بعيدًا عن مستواه الذي خوله الفوز بلقب الدوري في موسم 2021-2022.

الانكليزي روبن لوفتوس-تشيك من بين مجموعة من زملائه السابقين الذي انتقلوا من تشلسي الانكليزي الى ميلان الايطالي © إيثان ميلر / غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

ناتان (نابولي)

مع الاتجاه الاغلب لتمديد عقد النجمين النيجيري فيكتور أوسيمهن والجورجي خفيشا كفاراتسخيليا اللذين لعبا دورًا رئيسيا في فوز نابولي بلقب الدوري، كانت مشكلة نابولي الأكبر هي العثور على بديل للمدافع الكوري الجنوبي كيم مين-جاي، بعد رحيل الاخير إلى بايرن ميونيخ الألماني.

سيكون امام ناتان مسؤولية ملء فراغ اللاعب الكوري الجنوبي المحبوب لدى جماهير نابولي كيم مين-جاي © إيتان أبراموفيتش / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

وانضم البرازيلي ناتان الى الفريق الجنوبي قادمًا من ريد بول براغانتينو البرازيلي، وسيكون ابن الـ 22 عامًا أمام تحدي ملء فراغ كيم المحبوب جدا لدى جماهير نابولي بعد تألقه الموسم الماضي.

© 2023 AFP