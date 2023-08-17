دورة سينسيناتي: زفيريف يتابع سلسلة انتصاراته بفوز على مدفيديف

سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تابع الألماني ألكسندر زفيريف سلسلة انتصاراته في دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف 6-4 و5-7 و6-4 الخميس في الدور الثالث.

© ماثيو ستوكمان / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الألماني ألكسندر زفيريف خلال مباراته أمام الروسي دانييل مدفيديف في الدور الثالث من دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب في 17 آب/أغسطس 2023

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ورفع زفيريف، المصنف 16 والذي غاب عن ملاعب الكرة الصفراء لفترة 6 أشهر اثر تعرضه لاصابة خطيرة في كاحله العام الماضي، عدد انتصاراته في الدورة الأميركية إلى 8 توالياً منذ فوزه باللقب عام 2021.

قال زفيريف (26 عاماً) عقب فوزه على الروسي المصنف ثالثاً عالمياً "لقد مررت بوقت صعب العام الماضي. لم أستطع المشي ولم أستطع اللعب".

وتابع "انها لحظات مثل هذه التي تجعلها مميزة للغاية".

وقلب الالماني الطاولة على مدفيديف، المتوج في سينسيناتي عام 2019 والذي سبق أن فاز عليه ثلاث مرات هذا العام في دورات مونتي كارلو وروما وإنديان ويلز.

وأضاف الألماني "كان عليّ التحلي بالصبر في ظروف رياح شديدة الصعوبة" و"كانت ظروف صعبة ومنافساً صعبا".

وأردف "لا يعطيك أي شيء، عليك أن تفوز بالمباراة بنفسك وأنا سعيد لأنني فعلت ذلك".

وحقق زفيريف انتصاره الأوّل على لاعب مصنف ضمن العشرة الأوائل منذ نسخة بطولة رولان غاروس عام 2022 حين اضطر للانسحاب للاصابة أمام الاسباني رافايل نادال.

وبدا زفيريرف بمستوى جيد نهاية تموز/يوليو في دورة هامبورغ حيث فاز بلقبه الاول منذ اليوم المشؤوم الباريسي، لكنه لم يتغلب على أرضه وامام جماهيره سوى على لاعبين مصنفين خارج الخمسين الأوائل.

وقبل وصوله إلى سينسيناتي، حيث توج باللقب عام 2021 بعد لقبه الأولمبي في طوكيو، خسر في مباراته الثانية في دورة تورونتو للماسترز أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش الأسبوع الماضي.

وقبل 10 أيام من انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث لعب وخسر النهائي الوحيد في مسيرته في غراند سلام عام 2020، تسلم زفيريف زمام الامور أمام المصنف ثالثاً عالمياً لينجح في معظم ضرباته (38 مقابل 13 لمدفيديف) ويقلّص من الأخطاء المباشرة (25 مقابل 16).

ويواجه زفيريف في ربع النهائي الفرنسي أدريان مانارينو أو الأميركي ماكنزي ماكدونالد.

وفي أبرز المباريات، فاز البولندي هوبرت هوركاش بسهولة على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع بنتيجة 6-3 و6-4، والأسترالي أليكسي لوبيرين على الفنلندي إميل روسوفيوري 6-2 و1-6 و6-3.

وفي دورة السيدات المصنفة بين دورات الألف، فازت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا العاشرة بسهولة على الأميركية سلون ستيفنز 7-5 و6-3 في الدور الثالث، فيما احتاجت مواطنتها كارولينا موتشوفا لثلاث مجموعات للتغلب على اليونانية ماريا ساكّاري 6-3 و2-6 و6-3.

© 2023 AFP