"دي إن أو" النروجية تستأنف الإنتاج بحقل نفط في كردستان العراق

اوسلو (أ ف ب) – أعلنت مجموعة الطاقة النروجية "دي إن أو" الخميس أنها استأنفت عمليات الإنتاج في أحد حقولها النفطية في إقليم كردستان العراق بعدما أوقفتها في آذار/مارس بسبب تجميد تصدير الخام عبر تركيا.

© سفين حميد / ا ف ب

حقل طاوكي النفطي في زاخو على بعد 400 كلم شمال بغداد في 18 أيار/مايو 2009

إعلان اقرأ المزيد

وهناك خلاف منذ أمد طويل بين السلطات العراقية الاتحادية في بغداد وإقلم كردستان (شمال) المتمتع بالحكم الذاتي بشأن تصدير النفط.

واستأنفت الشركة النروجية الإنتاج في حقل طاوكي في الإقليم الشهر الماضي، وقد بلغ في المتوسط 40 ألف برميل يوميا، وفق ما جاء في تقديمها لتقرير الأرباح الربع سنوية.

وكانت "دي إن أو" أعلنت في آذار/مارس وقف الإنتاج في حقلي طاوكي وبيشكبير اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا في المتوسط عام 2022، أي رُبع صادرات نفط كردستان العراق في ذلك الوقت.

لكن في أواخر الشهر نفسه، اضطرت حكومة إقليم كردستان إلى قبول قرار محكمة تحكيم في باريس منح بغداد الحق في الإشراف على جميع صادرات النفط العراقية.

وبعد صدور الحكم القضائي، منعت تركيا عبور النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب في أراضيها.

وقالت "دي إن أو" إنّ نصف إنتاج حقل طاوكي يتم حاليا تسليمه إلى حكومة إقليم كردستان والنصف الآخر لشركات تجارية محلية بواسطة شاحنات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بيجان مظفر رحماني "رغم غياب أفق حلّ بشأن خط أنابيب التصدير، فإنّنا نشهد المزيد من الشاحنات الواردة التي تقوم بتحميل شحنات طاوكي على أساس الدفع نقداً والتحميل".

وأوضحت الشركة أنّ سعر البيع متغيّر ويناهز في المتوسط نصف ما كان عليه قبل إغلاق الحقل، "لكن المدفوعات تتم بسرعة وبشكل مباشر إلى دي إن أو".

في المقابل، لا يزال الإنتاج متوقفاً في حقل بشكابير.

وقد توصلت سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية إلى اتفاق ينصّ على إجراء مبيعات النفط عبر المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقية (سومو) ووضع الإيرادات في حساب مصرفي تديره أربيل وتشرف عليه بغداد.

لكنّ استئناف الصادرات لا يزال معلقًا في انتظار التوصل إلى اتفاق مع تركيا.

ومن المتوقع أن تسفر زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العراق عن تحقيق تقدم في هذه القضية، لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد هذه الزيارة.

والعراق ثاني أكبر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدّر في المتوسط 3,3 مليون برميل يوميا.

© 2023 AFP