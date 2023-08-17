مونديال السلة: موراي ينسحب من تشكيلة كندا

مونتريال (أ ف ب) – تعرّضت آمال كندا بالمنافسة على لقب كأس العالم في كرة السلة لصفعة كبيرة، بعد انسحاب نجمها جمال موراي الذي ساهم باحراز دنفر ناغتس لقب دوري "أن بي ايه"، بسبب حاجته إلى وقت لاستعادة لياقته.

© مايك اهيرمان / غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

لن يشارك جمال موراي في كأس العالم المقبلة في كرة السلة

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وبلغ معدل موراي 21.4 نقطة، 6.2 متابعات و10 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة ضمن الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، والذي فاز فيه دنفر ناغتس ونجمه الصربي نيكولا يوكيتش على المكافح ميامي هيت.

لكن هذا الدور النهائي استنزف موراي البالغ 26 عاماً، ليعتذر عن عدم المشاركة في مونديال السلة الذي ينطلق الأسبوع المقبل في الفيليبين، اليابان وإندونيسيا.

قال موراي العائد الموسم الماضي إلى تشكيلة ناغتس بعد معاناة مريرة مع اصابات في الركبة "عندما جئت إلى المعسكر التدريبي، أردت اكتشاف كيفية استجابة جسدي بعد موسم طويل متطلّب، وإذا كنت قادراً بدنياً المنافسة في أعلى مستوى في كأس العالم".

أضاف "بعد التشاور مع الفريق الطبي والفريق، من الواضح اني بحاجة لمزيد من الوقت للتعافي، واتخذت قراراً صعباً بعدم المشاركة في البطولة".

أردف "لا زلت أحلم بتمثيل كندا في الألعاب الأولمبية، وسأشجّع الفريق في كل محطاته".

وفي البطولة التي يشارك فيها 32 منتخباً وتنطلق في 25 الجاري، تواجه كندا كلاً من فرنسا ولاتفيا التي أعلن أيضاً نجمها كريستابس بروزينغيس غيابه لاصابة في قدمه، ولبنان، في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

ويمكن لكندا أن تتأهل إلى أولمبياد باريس الصيف المقبل، بحال حلولها بين أول منتخبين من القارة الأميركية في كأس العالم المقبلة.

وفي غياب موراي، بمقدور كندا التعويل على أمثال صانع اللعب شاي غيلجيوس-ألكسندر (أوكلاهوما سيتي ثاندر) والجناح آر-جاي باريت (نيويورك نيكس).

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور الثاني.

© 2023 AFP