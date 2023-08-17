واشنطن تجيز لإسرائيل إبرام صفقة دفاعية "تاريخية" مع ألمانيا

القدس (أ ف ب) – أعلنت إسرائيل الخميس أنّ الولايات المتّحدة أجازت لها إبرام صفقة عسكرية "تاريخية" بقيمة 3.5 مليار دولار تبيع بموجبها إسرائيل لألمانيا منظومات دفاع جوي فرط صوتية من نوع "آرو-3"، في أضخم صفقة عسكرية تبرمها الدولة العبرية في تاريخها.

© - / وزارة الدفاع الاسرائيلية/ا ف ب

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و"آرو-3" نظام دفاعي صاروخي طوّرته إسرائيل والولايات المتّحدة سوياً لاعتراض وإسقاط الصواريخ البالستية فوق الغلاف الجوي للأرض.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إنّ الخارجية الأميركية أبلغتها بموافقة الحكومة على أن تشتري ألمانيا من الدولة العبرية هذا النظام.

وجاء في البيان أنّ "وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الدفاع الفدرالية الألمانية وصناعات الطيران الإسرائيلية ستوقّع اتفاقية دفاعية تاريخية بقيمة 3,5 مليار دولار، هي أكبر صفقة دفاعية لإسرائيل على الإطلاق".

وبحسب الوزارة فإنّ مسؤولين بارزين من وزارتي الدفاع الإسرائيلية والألمانية سيوقّعون على الاتفاقية التي تنصّ على تسديد ألمانيا دفعة أولية بقيمة 600 مليون دولار.

ومن المرتقب توقيع العقد النهائي في آخر العام الجاري بعد حصول الصفقة على الموافقة البرلمانية في البلدين، وفقا لوزارة الدفاع.

وأشار البيان إلى أنّ "آرو-3" نظام يتمتّع بـ"قدرات استثنائية على الاعتراض البعيد المدى والتي تعمل على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي... ويستخدم نهج الضرب بهدف القتل لاعتراض التهديدات الواردة".

من جانبه، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الصفقة بأنّها "الأكبر في تاريخ إسرائيل"، معتبراً إيّاها خطوة "مهمة ستساهم في تعزيز قوة إسرائيل واقتصادها".

وأضاف في بيان "من المهمّ وبشكل خاص لكل يهوديّ أن تمتلك ألمانيا قدرات دفاعية إسرائيلية".

أما رئيس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع موشيه باتيل فقال "نحن نتحدث عن اتفاقية دفاعية مع ألمانيا بعد 78 عاماً على الهولوكوست إذ تبيع إسرائيل نظاماً يحمي المواطنين الألمان".

اهتمام أوروبي

ونظام "آرو-3" الذي موّلته جزئياً الولايات المتحدة تمّ تطويره وإنتاجه من قبل شركة صناعات الطيران الإسرائيلي "آي أيه آي" بالاشتراك مع عملاق صناعة الطيران الأميركية "بوينغ".

ونوّه باتيل إلى أنّ شركة صناعات الطيران الإسرائيلية ستؤسس لبنية تحتية جديدة وتوظّف مهندسين وعاملي إنتاج جدد في كل من إسرائيل والولايات المتّحدة لإنجاز الصفقة.

وأضاف في إيجاز صحافي عبر الإنترنت أنّ "الحكومة الألمانية تريده (النظام الدفاع) بالضبط مطابقاً للنظام الذي نستخدمه"، مشيراً إلى أنّ بعض الأجزاء سيتم إنتاجها في الولايات المتحدة من قبل شركة تابعة لـ "آي أيه آي".

ورأى رئيس منظمة الدفاع الصاروخي أنّ ألمانيا تشتري من خلال هذه الصفقة "الهيكل الكامل" للنظام الذي يمكنه حماية مواطنيها في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف "لا يمكنني أن أشرح أكثر، لكن هناك الكثير من الاهتمام من دول أخرى وتحديداً في أوروبا لامتلاك نظام أسلحة آرو-3".

من جهتها قالت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية في بيان إنّ "آرو-3" بمثابة "نظام متنقّل".

ونقل البيان عن رئيس الشركة بوعز ليفي قوله "يمكنك تغييره (النظام) وفقاً للتهديدات التي تواجهها، ولهذا السبب تشتري ألمانيا النظام الذي يمكن استخدامه وفقاً لاحتياجاتها الخاصة".

من جهتها، اعتبرت الضابطة السابقة في المخابرات العسكرية الإسرائيلية العقيد ميري إيسن أنّ الصفقة مع ألمانيا ستجعل من إسرائيل "لاعبا رئيسيا ومهما في سوق مبيعات الأسلحة العالمي".

وأضافت لوكالة فرانس برس "هذا يعني أنّ إسرائيل ليست مجرد لاعب إقليمي".

وأكدت إيسن أنّ "آرو 3" هو نظام "دفاعي بحت وليست له استخدامات أخرى".

ووفقاً للشركة الإسرائيلية المطوّرة لـ"آرو-3"، يمكن للنظام الدفاعي الجوي اعتراض صواريخ بالستية يتمّ إطلاقها من مسافة تصل إلى 2400 كلم.

وتمّ نشر النظام لأول مرة في العام 2017 في قاعدة جوية إسرائيلية واستخدم لحماية الدولة العبرية من هجمات محتملة من إيران وسوريا.

وتتوقّع برلين أن يتمّ تسليم النظام الدفاعي في الربع الأخير من العام 2025.

وقادت الحكومة الألمانية حملة لتعزيز الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما حضّت برلين حلفاءها على شراء أنظمة دفاعية.

والعام الماضي أطلقت ألمانيا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مشروع "يورو سكاي شيلد" (درع السماء الأوروبية) الذي وقّعت عليه حتى الآن 12 دولة أوروبية.

© 2023 AFP