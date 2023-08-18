إعصار يتجه نحو شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية

مكسيكو (أ ف ب) – اشتد الإعصار "هيلاري" وتحوّل إلى عاصفة كبرى في المحيط الهادئ الجمعة، ويتوقع أن تزداد حدته قبيل اقترابه من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب الأرصاد الجوية.

© فرانسيسكو روبليس / ا ف ب

صورة مؤرخة في 16 آب/أغسطس 2023 من منتجع أكابولكو في المكسيك عقب مرور الإعصار "هيلاري"

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ومن المتوقّع أيضا هطول أمطار غزيرة في جنوب غرب الولايات المتحدة مع تحرك العاصفة شمالا، على ما أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وكان الإعصار "هيلاري" مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 225 كيلومترا في الساعة، بحسب المركز، وذلك ما جعله يصنّف عاصفة كبرى من الفئة الرابعة.

وكان "هيلاري" ليل الخميس الجمعة موجودا على مسافة نحو 684 كيلومترا جنوب منتجع كابو سان لوكاس السياحي في الطرف الجنوبي من باخا كاليفورنيا بحسب المركز الأميركي الذي توقّع "أن تستمر شدّته في الارتفاع بسرعة خلال الصباح".

وأشار إلى أنه من المتوقع "أن تهطل كميات من الأمطار تصل إلى ما بين 7,5 و15 سنتيمترا، مع متساقطات معزولة تصل إلى 25 سنتيمترا عبر أجزاء من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا حتى ليل الأحد. ومن المحتمل حدوث فيضانات محليا".

وتسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج في مناطق على طول ساحل المحيط الهادئ الجنوبي الغربي للمكسيك، بما في ذلك منتجع أكابولكو السياحي.

وفي الولايات المتحدة، قد تشهد أجزاء من جنوب كاليفورنيا وجنوب نيفادا هطول أمطار غزيرة مطلع الأسبوع المقبل، وفق المركز.

© 2023 AFP