بطولة إنكلترا: ليفربول يحسم تعاقده مع الياباني إندو

لندن (أ ف ب) – حسم ليفربول الإنكليزي رسمياً الجمعة تعاقده مع لاعب الوسط الدفاعي الياباني واتارو إندو، قادماً من شتوتغارت الألماني بعقد "طويل الأمد"، وفق ما أعلن النادي الذي عانى هذا الصيف من إخفاقات محرجة في سوق الانتقالات، لاسيما قضية الإكوادوري مويسيس كايسيدو.

© توماس كينزلي / ا ف ب

لاعب وسط شتوتغارت الياباني واتارو إندو (إلى يسار) في صراع على الكرة مع لاعب بايرن ميونخ الألماني يوزوا كيميش في شتوتغارت جنوب غرب ألمانيا في 4 آذار/مارس 2023

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ووفق التقارير، دفع ليفربول 19 مليون يورو للتعاقد مع ابن الثلاثين عاماً لمدة أربعة مواسم.

وعلق المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب على ضم الياباني الذي بإمكانه أن يلعب في الوسط والدفاع، قائلاً "أنا من ألمانيا، وأتابع كثيراً دوري الـ+بوندسليغا+، وأعرفه منذ وصوله الى شتوتغارت" في آب/أغسطس 2019 قادماً سانت-ترويدن البلجيكي.

ويأتي انضمام الدولي الياباني الى "الحمر" بعد فشل صفقة تعاقدهم مع كايسيدو من برايتون والبلجيكي روميو لافيا من ساوثمبتون في مسعاهم لتعويض رحيل القائد جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو الى الدوري السعودي.

وبدا اللاعبان في طريقهما الى "أنفيلد" وحتى أن كلوب نفسه تحدث علناً عن النجاح في حسم صفقة كايسيدو، لكن تشلسي تمكن من خطف خدمات اللاعبين وجعل من الإكوادوري أغلى لاعب في تاريخ الدوري الممتاز بعدما تعاقد معه في صفقة قدرت بـ115 مليون جنيه استرليني (146 مليون دولار).

وتطرّق كلوب الجمعة عشية لقاء بورنموث في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز، الى ما مرَّ به النادي بالقول "كان الأسبوع الماضي صعباً بطبيعة الحال، لا شك في ذلك. لكن عندما تواجه مشكلة تكون أمام خيار البقاء عالقاً فيها أو البحث عن حل. أنا أكثر من سعيد بإيجاد حل".

وتابع "هذه هي سوق الانتقالات. تتحدث الى الناس، اللاعبين والأندية. تنجح الأمور في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى لا تنجح".

وتابع "ليس هناك أي شيء آخر لإضافته. كل ما قيل في هذه المناقشات، يبقى بيني وبين الطرف الآخر المعني. لا شيء لإضافته حقاً".

بالنسبة لإندو، فإن التوقيع مع أحد أكبر الأندية في الدوري الممتاز "حلم يتحول الى حقيقة"، مضيفاً "أنا سعيد جداً حالياً ومتحمس للانضمام الى نادٍ كبير مثل ليفربول. يراودني شعور رائع وهذا حلم".

وصل إندو إلى شتوتغارت عام 2019 وفرض نفسه اساسياً في تشكيلة الفريق الذي كان مرتبطاً به حتى صيف 2024.

© 2023 AFP