دورة سينسيناتي: شفيونتيك في نصف النهائي لأول مرة

سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حجزت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، مقعدها في الدور نصف النهائي لدورة سينسيناتي الألف في كرة المضرب، بفوزها على بطلة ويمبلدون التشيكية ماركيتا فوندروسوفا العاشرة 7-6 (7-3) و6-1 الجمعة.

© ارون دوستر / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

البولندية إيغا شفيونتيك خلال مباراتها مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في ربع نهائي دورة سينسيناتي لكرة المضرب. مايسون، أوهايو، في 18 آب/أغسطس 2023

إعلان اقرأ المزيد

واحتاجت البولندية الى ساعة و31 دقيقة للخروج منتصرة من أول مشاركة لها في ربع نهائي الدورة الأميركية التي لم تذهب فيها سابقاً الى أبعد من الدور الثالث في أربع مشاركات، محققة فوزها الثاني على فوندروسوفا من أصل مواجهتين بينهما.

وبعد مجموعة أولى خسرت فيها كل من اللاعبتين شوطين على إرسالها ما اضطرهما لخوض شوط كسر التعادل، فرضت شفيونتيك أفضليتها في المجموعة الثانية وكسرت إرسال منافستها التشيكية ثلاث مرات، لتنهيها 6-1.

وقالت البولندية إنها "سعيدة حقاً بما قدمته"، مع الاعتراف أنه ليس من السهل التأقلم مع طريقة لعب فوندروسوفا، موضحة "بعد المجموعة الأولى، كنت عازمة على القتال في كل كرة".

وأشارت الى أنه بعد معاناتها في المجموعة الأولى "كنت أكثر تركيزاً (في الثانية) وعلمت ما يجب فعله. تعلمت من المجموعة الأولى. علمت بالضبط كيف يجب أن ألعب. لهذا السبب كان الأداء جيداً الى هذا الحد".

وتلتقي شفيونتيك، الفائزة بأربعة ألقاب هذا الموسم أبرزها بطولة رولان غاروس والساعية الى لقبها السادس في دورات الألف لكن الأول منذ أيار/مايو حين توجب بطلة لروما، في دور الأربعة الفائزة من مباراة الأميركية كوري غوف السابعة والإيطالية جاسمين باوليني.

وستخوض شفيونتيك نصف النهائي للأسبوع الثاني توالياً على أمل أن تكون أكثر توفيقاً هذه المرة بعدما انتهى مشوارها في دورة مونتريال الألف على يد الأميركية الأخرى جيسيكا بيغولا.

وللمرة الأولى في مسيرتها، ستخوض التشيكية كارولينا موتشوفا، وصيفة رولان غاروس لهذا العام، نصف النهائي في دورات الألف بعدما استفادت من انسحاب مواطنتها ماري بوزكوفا بسبب الإصابة.

وتقدمت موتشوفا في المجموعة الأولى 3-0 قبل أن تنسحب مواطنتها بسبب الإصابة في فخذها الأيمن وتمنحها بطاقة العبور الى دور الأربعة لأول مرة في دورات الألف التي كانت أفضل نتائجها فيها سابقاً بلوغها ربع النهائي ثلاث مرات.

وتلتقي التشيكية البالغة من العمر 26 عاماً في نصف النهائي البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية أو التونسية أنس جابر الخامسة.

© 2023 AFP