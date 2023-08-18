سباليتي مدرباً جديداً للمنتخب الإيطالي خلفاً لمانشيني

روما (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة عن تعيين لوتشانو سباليتي مدرباً جديداً لمنتخب بلاده، وذلك خلفاً لروبرتو مانشيني الذي فاجأ الجميع الأحد الماضي باستقالته من منصبه.

© ألبرتو بيتسولي / ا ف ب

أصبح لوتشيانو سباليتي عن 64 عامًا أكبر مدرب يتوج بطلا في الدوري الايطالي.

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وقال البيان "يُعلِنُ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه توصل الى اتفاق مع المدرب التوسكاني (من إقليم تسوكانا) الذي سيستلم المهمة اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر".

وجاءت استقالة مانشيني في وقت هام جداً للمنتخب الذي يخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية التي تسببت بحرمانه من خوض مونديال 2022، وأوكرانيا الشهر المقبل.

وسبق لتقارير إعلامية أن أفادت في وقت سابق الجمعة أن الاتحاد الإيطالي وسباليتي الذي قاد نابولي الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990 قبل أن يستقيل من منصبه، اتفقا على توليه المهمة التي ستكون لما بعد نهائيات مونديال 2026.

وأفادت التقارير أنه وعقب مباحثات هاتفية عدّة، أعطى ابن الـ64 عاماً موافقته الى رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا الذي رحب الجمعة بمدرب روما وإنتر السابق، قائلاً "نرحب بسباليتي. احتاج المنتخب الوطني الى مدرب رائع وأنا سعيد للغاية لأنه وافق على قيادة +أتزوري+. سيكون حماسه وكفاءته أساسيين في مواجهة التحديات التي تنتظر إيطاليا في الأشهر القليلة المقبلة".

وسيتم تقديم سباليتي رسمياً كمدرب جديد لأبطال العالم أربع مرات في مركز كوفيرتشيانو التدريبي الخاص بالمنتخب قبل المباراتين ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا، وفق ما أفاد الاتحاد.

تُوّج سباليتي بطلاً للدوري الايطالي مع نابولي في آيار/مايو الماضي، قبل ان يترك منصبه. وسيكون منوطًا به اعادة المنتخب الايطالي الى السكة الصحيحة عقب اخفاقه في التأهل الى كأس العالم 2022 في قطر، على الرغم من فوز "أتزوري" بلقب كأس أمم أوروبا عام 2021 تحت قيادة مانشيني.

سيكون أمامه بضعة أيام فقط للتحضير لمباراتين حاسمتين للمنتخب الايطالي إذا اراد التأهل إلى يورو 2024، في 9 أيلول/سبتمبر في مقدونيا الشمالية، وضد أوكرانيا في ميلانو بعد ثلاثة أيام.

وتعقدت المفاوضات مع سباليتي بسبب وجود بند في عقده الذي لا يزال ملزمًا به مع نابولي، حتى حزيران/يونيو 2024، ينص على دفع تعويض قدره ثلاثة ملايين يورو للسماح له بقبول المهمة الجديدة.

وحذر رئيس ومالك نابولي أوريليو دي لورينتيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم من أنه لن يتنازل عن هذا التعويض الذي يحصل بموجبه على 250 ألف يورو شهريًا "لمسألة مبدأ".

وفي هذا الشأن، كشفت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن الاتحاد الايطالي يبحث في سبل ايجاد الحلول القانونية.

وسيبقى انجاز الفوز بكأس أوروبا صيف 2021 ملازماً لصورة مانشيني عند الجمهور الإيطالي الذي نسي لبعض الوقت خيبة فشل التأهل الى مونديال روسيا 2018 تحت اشراف جان بييرو فنتورا، قبل أن يتكرر السيناريو في تصفيات مونديال قطر 2022 بعدما اضطر المنتخب لخوض الملحق الفاصل بحلوله ثانياً في مجموعته خلف سويسرا.

وكانت الصدمة بألا يتأهل حتى الى نهائي مساره في الملحق الفاصل بخسارته في نصف النهائي على أرضه أمام مقدونيا الشمالية.

وبعد خسارة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا 1-2 في حزيران/يونيو والاكتفاء بالمركز الثالث على حساب هولندا (3-2)، يعود "أتزوري" الى أرض الملعب وهذه المرة بقيادة سباليتي لمحاولة تحسين موقعه في تصفيات كأس أوروبا 2024، إذ يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط وبفارق تسع عن إنكلترا المتصدرة، لكن الأخيرة خاضت مباراتين أكثر منه، فيما تحتل أوكرانيا الوصافة بست نقاط من ثلاث مباريات.

© 2023 AFP