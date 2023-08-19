بطولة إسبانيا: بيلينغهام على الموعد مجدداً في فوزٍ ثانٍ توالياً لريال

مدريد (أ ف ب) – كان الوافد الجديد الإنكليزي جود بيلينغهام على الموعد مجدداً تهديفاً وتمريراً، ليقود فريقه الجديد ريال مدريد الى فوزه الثاني توالياً في مستهل الموسم وجاء على حساب مضيفه ألميريا 3-1 بعدما كان متخلفاً السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

© خورخي غيريرو / ا ف ب

الانكليزي جود بيلينغهام يحتفل بهدفه الثاني لريال مدريد في مرمى مضيفه ألميريا في الدوري الاسباني لكرة القدم. الميريا، في 19 آب/أغسطس 2023

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وكان الإنكليزي الشاب على موعد مع الشباك في الفوز الافتتاحي على أتلتيك بلباو 2-0 بتسجيله الهدف الثاني، ثم تألق السبت بتسجيله الهدفين الأولين في لقاء تخلف خلاله فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل أن يمرر كرة الهدف الثالث للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأكد بيلينغهام أن رهان ريال عليه كان في مكانه وأظهر في مستهل المغامرة الاسبانية أنه قادر على تعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيمة الى الدوري السعودي.

وأشاد أنشيلوتي بلاعبه الجديد، قائلاً "إنه يتأقلم بشكل جيد جداً في الدوري الإسباني، مع طريقة لعبنا. إنه جيد جداً".

ووجد ريال نفسه متخلفاً منذ الدقيقة الثالثة عندما فاجأه ألميريا بهجمة مرتدة انتهت بعرضية من الأرجنتيني لوكاس روبرتوني من الجهة اليسرى الى لاعب ريال السابق سيرخيو أريباس القادم في ظهر الدفاع، فارتقى لها من دون رقابة وحولها في شباك الحارس الأوكراني أندري لونين الذي لعب أساسياً رغم قدوم كيبا أريسابالاغا معاراً من تشلسي الإنكليزي لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة.

ورأى أنشيلوتي أن "لونين لعب جيداً، كما كانت حاله في بلباو (المباراة الأولى). نثق به بقدر ثقتنا بكيبا الذي سيلعب عاجلاً أم آجلاً، قد يكون ذلك في المباراة المقبلة".

وأدرك بيلينغهام التعادل للنادي الملكي بعدما كسر مصيدة التسلل بعد تمريرة رأسية من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي إثر عرضية من داني كارافاخال (19).

وبات لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق عن 20 عاماً و51 يوماً ثاني أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراتيه الأوليين في الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين بعد مارك سوساييتا في 2007 عن 19 عاماً و275 عاماً، وفق "أوبتا" للاحصاءات.

واعتقد الألماني توني كروس أنه أهدى ريال التقدم في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، لكن الحكم الغى الهدف بداعي الخطأ قبل التسجيل بعد الاحتكام الى "في أيه آر" (5+45).

لكن النادي الملكي عوض هذا الهدف في بداية الشوط الثاني وتقدم بهدف ثانٍ في اللقاء لبيلينغهام الذي ارتقى لكرة من كروس وحولها برأسه في الشباك، مستفيداً من خروج خاطئ للحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو (60).

وتحول بيلينغهام من هداف الى ممرر حين أوصل الكرة الى فينيسيوس جونيور ليسجل الأخير الهدف الثالث بتسديده الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى ماكسيميانو (73)، قبل أن يقرر أنشيلوتي إراحة النجم الإنكليزي قبل أن يلحق به زميله البرازيلي وفالفيردي.

وبذلك، بات بيلينغهام ثالث لاعب يلعب دوراً في أربعة أهداف خلال مباراتيه الأولين في الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين، بعد الهولندي ويسلي سنايدر (آب/أغسطس 2007) والمغربي منير الحمداوي (أيلول/سبتمبر 2013) بحسب "أوبتا".

سوسييداد يفرط بالفوز

فرط ريال سوسييداد، رابع الموسم الماضي، بفوزه الأول بعدما خطف ضيفه سلتا فيغو هدف التعادل 1-1 في الوقت القاتل.

واستهل الفريق الباسكي الذي سيكون أحد ممثلي إسبانيا الأربعة في دوري أبطال أوروبا الى جانب برشلونة البطل وقطبي مدريد ريال وأتلتيكو، الموسم الجديد بالتعادل على أرضه مع جيرونا 1-1 أيضاً في لقاء كان خلاله صاحب هدف السبق منذ الدقيقة الخامسة قبل أن يتلقى هدفاً قبل قرابة ربع ساعة على النهاية.

وتكرر السيناريو السبت، إذ بدا سوسييداد في طريقه للخروج بالنقاط الثلاث بعد تقدمه منذ الدقيقة 22 عبر أندر بارينيتشيا من كرة رأسية إثر عرضية من الياباني تاكيفوسا كوبو الذي كان صاحب هدف المباراة الافتتاحية.

لكن سلتا فيغو الذي خسر افتتاحاً على أرضه أمام أوساسونا 0-2، حرم فريق المدرب إيمانول ألغاسيل من نقطتين بعدما خطف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر أوسكار مينغيسا عقب ركلة ركنية، ليحصل الضيوف على نقطتهم الأولى.

© 2023 AFP