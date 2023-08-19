بطولة المانيا: مالن يهدي دورتموند فوزًا متأخرًا وليفركوزن يُسقط لايبزيغ

برلين (أ ف ب) – قاد الهولندي دونييل مالن بوروسيا دورتموند وصيف الموسم المنصرم الى فوز قاتل على حساب ضيفه كولن 1-صفر بهدف في الدقيقة 88، وذلك في المرحلة الافتتاحية من الدوري الالماني لكرة القدم والتي شهدت ايضًا فوزًا صعبًا لباير ليفركوزن على لايبزيغ 3-2.

© روبرتو بفيل / ا ف ب/ا ف ب

لاعب وسط دورتموند مارسيل سابيتزر (يمين) ومهاجم كولن لوكا فالدشميت يتنافسان على الكرة خلال مباراة بين الفريقين في المرحلة الاولى من الدوري الالماني لكرة القدم على ملعب سيغنال ايدونا بارك في 19 آب/أغسطس 2023

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على ملعب سيغنال ايدونا بارك، عانى أصحاب الارض من غياب المرونة الهجومية وندرة الفرص. لكن فيما كانت المباراة متجهة نحو تعادل سلبي، تمكن مالن من اهداء فريقه النقاط الثلاث بهدف قاتل في الزاوية ليطلق العنان لفرحة هيستيرية عند جماهير الفريق.

وكانت المباراة هي الاولى على المستوى الرسمي لدورتموند منذ تعادله المفاجئ امام ماينتس 2-2 في المرحلة الاخيرة من دوري الموسم المنصرم، والذي سمح لبايرن في حسم اللقب بشكل دراماتيكي للمرة الـ 11 تواليًا.

وجاء هدف دورتموند قبل دقيقتين من نهاية الوقت الاصلي بعد ركلة ركنية نفذها فيليكس نميشا وحولها يوليان براندت برأسه فتابعها مالن رغم انزلاقه في الزاوية اليسرى العليا.

- ..وفوز صعب لليفركوزن-

وسجّل فلوريان فيرتز هدفًا أحبط به عزيمة لايبزيغ وقاد باير ليفركوزن الى فوز ناري على حساب ضيفه 3-2 على ملعب "باي أرينا".

وبعد فوزه بثلاثية نظيفة على بايرن ميونيخ في الكأس السوبر الالمانية، تلقى لايبزيغ هدفين سريعين في الشوط الاول عبر الهولندي جيريمي فرمبونغ (24) وجوناثان تاه (35) قبل ان يقلّص الاسباني داني اولمو النتيجة للايبزيغ في أواخر الشوط الاول (39).

وضرب فيرتز (20 عامًا) آمال لايبزيغ بعودة محتملة عندما سجّل الثالث لليفركوزن من كرة ساقطة رائعة (64)، ليعود البلجيكي أيكوما لوا أوبندا ويقلّص النتيجة (71).

وخطف بوروسيا مونشنغلادباخ تعادلا ثمينًا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء سجلها التشيكي توماس كفانتشارا في مباراة غزيرة بالاهداف امام أوغسبورغ 4-4.

تقدم غلادباخ 2-0 بعد 27 دقيقة، لكنّ أوغسبورغ صارع بقوة للعودة الى اللقاء معادلا النتيجة 3-3 مع انتصاف المباراة.

وبدا انّ السويسري روبن فارغاس سجّل هدف الفوز في عودة اكثر من مذهلة لفريقه، عندما سجّل قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة، لكنّ كفانتشارا سجل هدف الشخصي الثاني ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

واستهل فرايبورغ موسمه بالفوز على هوفنهايم 2-1 خارج ارضه.

وانتزع الضيوف التقدم في النصف الثاني بعد هدف عن طريق الخطأ من هوفنهايم، قبل ان يضاعف المجري رولاند شالاي النتيجة في الوقت البدل الضائع من الشوط الاول.

وقلّص مدافع ليفربول الانكليزي السابق التركي اوزان كاباك النتيجة في الشوط الثاني (50).

وفاز فولفسبورغ على هايدنهايم الصاعد حديثًا بهدفين حملا توقيع الدنماركي يوناس ويند.

وعوّض شتوتغارت نكسة رحيل قائده الياباني واتارا إندو الى ليفربول، محققَا فوزَا عريضًا على بوخوم 5-صفر.

وكان بايرن ميونيخ حامل اللقب افتتح المرحلة بالفوز خارج ارضه على فيردر بريمن 4-صفر.

© 2023 AFP